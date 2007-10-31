بزرگترین تلسکوپ ایران در دانشگاه تبریز قرار دارد

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، جمشید منظوری ظهر امروز در جمع خبرنگاران افزود: پژوهشکده فیزیک کاربردی و ستاره شناسی دانشگاه تبریز با برخورداری از تجهیزاتی چون تلسکوپ بازتابی متوسط به قطر دهانه 40 سانتی متر با درشت نمایی 550 ، تلسکوپ شکستی به قطر دهانه 15 سانتی متر با درشت نمایی 350 با تجهیزات ویژه رصد ماه، سیارات و ثوابت، وسایل عکاسی و فیلترهای مختلف برای پژوهش های خورشیدی، دستگاه میکروفوتومتر و آزمایشگاه فیزیک خورشیدی از پیشرفته ترین مراکز ستاره شناسی ایران و حتی منطقه به شمار می رود.

وی همچنین اظهار داشت: این پژوهشکده در راستای اجرای پروژه های علمی - پژوهشی خود از آزمایشگاه های پیشرفته و بی نظیری برخوردار است.

منظوری خاطرنشان کرد: آزمایشگاه اسپکتروسکپی لیزری، آزمایشگاه های اپتیک بلورهای مایع و پلیمرها، آزمایشگاه مطالعه اپتیکی مواد نورزا، آزمایشگاه فوتونیک، اپتوالکترونیک و فیزیک حالت جامد از جمله لابراتوارهای این پژوهشکده برای استفاده محققان فیزیک و نجوم تاسیس شده است.

معاون پژوهش و فناوری دانشگاه تبریز یادآور شد: حاصل پژوهش های تجربی و علمی در این آزمایشگاه ها همراه با تربیت ده ها دانشجوی دکتری و کارشناسی ارشد و ارائه خدمات علمی و آزمایشگاهی به سایر دانشگاه موسسات علمی کشور منجر به ارائه مقالات متعددی در کنفرانس های داخلی و خارجی و چاپ ده ها مقاله علمی در مجلات ISI شده است.

وی در ادامه از کسب رتبه دوم کشوری از سوی پژوهشکده فیزیک کاربردی و ستاره شناسی دانشگاه تبریز در سال جاری خبر داد و افزود: پژوهشکده فیزیک کاربردی و ستاره شناسی دانشگاه تبریز در ارزیابی و رتبه بندی سال جاری عملکرد 56 موسسه پژوهشی وابسته به دانشگاه های تحت پوشش وزارت علوم و تحقیقات و فناوری رتبه دوم را کسب کرد.

منظوری ادامه داد: دفتر بررسی و ارزیابی معاونت پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری این رتبه بندی را بر اساس ارزیابی عملکرد پژوهشی سال 85 منتشر کرده است.

وی بیان داشت: بر همین اساس پژوهشکده الکترونیک دانشگاه علم و صنعت، پژوهشکده فیزیک کاربردی و ستاره شناسی دانشگاه تبریز و پژوهشکده لیزر دانشگاه شهید بهشتی نیز به ترتیب رتبه های اول تا سوم را در بین موسسات پژوهشی وابسته به دانشگاه های وزارت علوم تحقیقات و فناوری را به خود اختصاص داده اند.

معاون پژوهش و فناوری دانشگاه تبریز همچنین با اشاره به اهداف آتی پژوهشکده فیزیک کاربردی و ستاره شناسی دانشگاه تبریز برای ارتقای سطح علمی اساتید و دانشجویان اعلام کرد: بسترسازی برای پژوهش در زمینه علوم فیزیک و نجوم، تاسیس آزمایشگاه های تحقیقاتی، فراهم کردن وسایل و امکانات لازم برای استفاده محققان، امکان دستیابی به تجهیزات ضروری برای طرح های ارائه شده در سطح فوق لیسانس و دکتری، همکاری با مراکز تحقیقاتی علمی در ایران و خارج از کشور به منظور ارتقا سطح تحقیقات مشترک در سطح کارشناسی ارشد و دکترا از جمله اهداف این پژوهشکده هستند.

منظوری گفت: پژوهشکده فیزیک کاربردی و ستاره شناسی دانشگاه تبریز در سال 1371 با کسب موافقت اصولی از شورای گسترش آموزش عالی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به منظور توسعه و ارتقاء تحقیقات در زمینه فیزیک کاربردی تاسیس شده است.

به گفته وی این پژوهشکده هم اکنون دارای پنج گروه فعال تحقیقاتی شامل گروه فوتونیک فیزیک، گروه فوتونیک الکترونیک، گروه فوتونیک مخابرات، گروه فیزیک پلاسما و گروه ستاره شناسی است.

منظوری افزود: این پژوهشکده در کنار همکاری علمی، پژوهشی و آموزشی با دانشگاه ها و مراکز پژوهشی داخلی همکاری نزدیکی با کشورهای جمهوری آذربایجان، روسیه، پاکستان، فرانسه، ایتالیا، استرالیا، لهستان و هلند داشته است.