حاصل جشنواره ملی طلای سرخ را باید به کشاورزان انتقال داد

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، امیر ترشیزی ظهر امروز در جمع خبرنگاران در مشهد افزود: ارائه آخرین تحقیقات علمی در جشنواره های محلی بستر مناسبی برای پیوند تولید سنتی و روش های نوین فراهم می آورد و باید بکوشیم این گردهمایی را به مزرعه ببریم.

وی برگزاری جشنواره های ملی محلی طی چند سال اخیر را موجب بهبود وضعیت قیمت محصولات دانست و ادامه داد: از دیگر دستاوردهای این جشنواره ها معرفی مناطق موفق تر در تولید، بازاریابی و فرآوری محصول است و با توجه به شرایط زعفران در دو سال گذشته، این نیاز احساس می شود که فارغ از تمام مسائل حاشیه ای در قالب فعالیت هایی نظیر جشنواره ها و نشست ها به این محصول بپردازیم.

ترشیزی از انتقال مجاز و غیر مجاز زعفران بدون برنامه و ضوابط و بر اساس سود جویی های فردی به کشورهای همسایه ابراز نگرانی کرد و بیان داشت: اگر در تمام مراحل تولید این محصول تا مصرف، ایرانی نباشیم سرنوشت زعفران نیز به فرش دستباف دچار می شود.

مدیر جهاد کشاورزی بردسکن از شرایط نامطلوب و اداری فرآوری زعفران ابراز نارضایتی کرد و ادامه داد: این روزها خبرهای خوبی مبنی بر ورود بخش خصوصی و انعقاد قرارداد با دانشگاه چیپای ژاپن شنیده ایم که ما را به رشد سطح علمی در فرآوری زعفران و گسترش بازار این محصول با نام ایران امیدوار می کند.

وی خروج قیمت از حدود قیمت واقعی را برای هر محصول خطرناک خواند و این خطر را به دلیل رقابت شدید در بازارهای جهانی زعفران و حضور کشورهایی از جمله اسپانیا برای این محصول جدی تر دانست و افزود: اگر بتوانیم از برگزاری جشنواره ملی طلای سرخ فرهنگ تولید پایدار را در میان کشاورزان ترویج دهیم، به طور قطع از نظر قیمت بازار با ثبات بیشتری روبرو خواهیم بود.

سومین جشنواره ملی طلای سرخ 16 و 17 آبان ماه سال جاری در شهرستان قاین برگزار می شود.