سیدوحید خلیل اللهی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: پیش از تشکیل صندوق صندوق بیماران خاص و صعب العلاج از مسیر الکترونیکی فقط ۵ نوع بیماری خاص تعریف شده بود که بعد از این اقدام برای ۵۰ نوع بیماری خاص و صعب العلاج بسته خدمتی در سامانه‌های بیمه تعریف شده است.

وی با اشاره به اینکه تعداد بیماران صعب العلاج نشاندار شده تاکنون در استان اردبیل ۷ هزار و ۲۵۰ نفر است، خاطرنشان کرد: از این تعداد ۲ هزار و ۵۰ نفر مبتلا به سرطان هستند.

مدیرکل بیمه سلامت استان اردبیل با بیان اینکه اغلب هزینه‌های بیماران نشان دار شده فوق در محل اخذ خدمت به صورت بیمه‌ای محاسبه می‌شود، تصریح کرد: ارسال پیامک به ۲۳۱۰۰۰ سرپرست خانوار تمامی بیمه شدگان به منظور دعوت در صورت ابتلاء به بیماری صعب العلاج توسط اداره کل بیمه سلامت انجام می‌شود.

خلیل اللهی به اقدامات انجام گرفته در صندوق بیماران خاص و صعب العلاج از مسیر پرداخت به حساب بیمه شدگان اشاره کرد و افزود: علاوه بر ۵۰ نوع بیماری خاص تعریف شده در سامانه‌ها ۱۰۷ نوع بیماری صعب العلاج نیز در سایت اداره کل اطلاع رسانی شده و تعریف شده است که اسناد هزینه آنها طبق صورتحساب بررسی و طبق ضوابط پرداخت می‌شود.

وی رسیدگی به یک هزار و ۴۲۵ پرونده با هزینه‌ای بالغ بر ۷.۷ میلیارد تومان را یادآور شد و بیان کرد: پرداخت سقف ۵۰ میلیون تومان تاکنون به ۲۲ نفر بیمار صعب العلاج و پرداخت ۴۰ میلیون تومان هزینه اهدا کلیه به ۱۲ نفر انجام شده است.

مدیرکل بیمه سلامت استان اردبیل با بیان اینکه بیمه شدگان مبتلا به ۵۰ نوع بیماری خاص و صعب العلاج تحت پوشش تأمین اجتماعی و نیروهای مسلح به منظور دریافت هزینه‌های خود باید به بیمه‌های مذکور مراجعه کنند، تصریح کرد: اسناد هزینه درمان سال ۱۴۰۱ بیماران خاص و صعب العلاج فقط تا ۱۵ خرداد ۱۴۰۲ قابل پذیرش است.

خلیل اللهی افزود: بیمه شدگان صندوق سلامت همگانی و ایرانیان می‌توانند با مراجعه به سامانه شهروندی صدور اولیه و تمدید بیمه خود را بدون پرداخت هزینه‌های مربوط به پیشخوان انجام دهند.

وی با دعوت از رسانه‌ها در راستای اطلاع رسانی خدمات صندوق بیماری صعب العلاج در استان اردبیل ادامه داد: بیمه شدگان در موارد ابطال طی تماس با سامانه ۱۶۶۶ می‌توانند در این راستا اقدام کنند.