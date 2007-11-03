به گزارش خبرگزاری مهر، وزارت میراث و فعالیت های فرهنگی ایتالیا با همکاری HAL9000، شرکت جهانی تولید کننده دوربین های عکاسی با وضوح تصویر بسیار بالا با استفاده از پرقدرت ترین دوربین عکاسی دنیا تصویر بسیار واضحی را از تابلوی شام آخر تهیه کرده است.

این دوربین با وضح تصویر بسیار بالا توانایی گرفتن عکس هایی را با 16 میلیارد پیکسل دارد. به کمک این دوربین بسیار قوی، امکان مشاهده جزئی ترین نقاط نقاشی شام آخر اثر لئوناردو داوینچی فراهم شده است.

در حقیقت این دوربین توانسته است ویژگی های تصویری این نقاشی را با درنظر گرفتن جزئیات دقیق و واضح در حدود یک میلیمتر مربع نشان دهد.

براساس گزارش آنسا، لئوناردو شناسان و علاقه مندان این نقاش رونسانسی از طریق اینترنت و با استفاده از یک سیستم تصویرنمایی آنلاین که به این دوربین با وضوح تصویر بسیار بالا متصل است، می توانند تمام جزئیات و ویژگی های تاکنون ناشناخته این اثر بزرگ را روی صفحه نمایشگر رایانه شخصی خود مشاهده کنند.