مسئله نهادینه کردن فرهنگ حجاب مهجور مانده است

مهری سوئیزی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت : سازمان آموزش و پرورش با توجه به اهمیت نهادینه کردن فرهنگ حجاب و عفاف در بین دانش آموزان شورایی در ستاد وزارت خانه با عنوان " شورای هماهنگی و نظارت و ارزشیابی حجاب و عفاف " تشکیل داد.

مشاور وزیر آموزش و پرورش اشاره کرد : هدف این شورا که نتیجه آن به صورت شیوه نامه اجرایی برای تمامی استان ها اعلام شد ، تدوین یک حرکت همگرایانه و فراگیر در موضوع حجاب با رویکرد باور پذیری است .

مدیر کل دفترامور زنان وزارت آموزش و پرورش خاطر نشان کرد : متاسفانه مسئله نهادینه کردن فرهنگ حجاب و عفاف بیش از آنکه به آن عمل شود در حد صحبت و نظرات مهجور مانده است که با توجه به این ما باید یک ورود فرهنگی و باورپذیری نسبت به مساله داشته باشیم.

سوئیزی در ادامه گفت : در تمام مدارس کشورسعی شده است با برگزاری یکسری نشست های علمی و دینی با حضور کارشناسان مربوطه به تمامی سوالات و شبهاتی که برای دانش آموزان در این حوزه وجود دارد پاسخ داده شود .

وی تاکید کرد : در واقع هدف از برگزاری این جلسات که به صورت یکسری نشست های علمی و دینی در غالب پاسخ به سوالات و شبهات مربوط به فلسفه حجاب و عفاف است ، متقاعد سازی و باورپذیزی اهمیت حجاب به صورت کاملا فرهنگی است .

مدیرکل دفتر امور زنان وزارت آموزش و پرورش درپایان اظهار داشت: براساس گزارش های رسیده ازنتایج برگزاری این نشست ها در تمامی مدارس کشور، حضور دانش آموزان در این نشست ها بسیار پرنشاط و پر جنب و جوش بوده است .