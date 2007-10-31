فیلم چینی از "جوایز اسب طلایی" کنار گذاشته شد

به گزارش خبرنگار مهر، خبرگزاری فرانسه اعلام کرد اتفاقی که برای فیلم "ازدواج تویا" افتاد، شیوه معمول مسئولان چینی با جشنواره تایوانی شده است. آنها با این توجیه که این فیلم کاملا چینی است مانع حضور آن در جشنواره تایوانی شدند که از آن به عنوان اسکار فیلمهای چینی زبان یاد میشود. از سوی دیگر فیلمهای تولید مشترک چین، تایوان و هنگکنگ مانند "هوس، احتیاط" آنگ لی به راحتی مجوز حضور در این رقابتها را به دست میآورند.
به نوشته نشریه لیبرتی تایمز، "یک بار دیگر در چین شاهد تقابل سیاست و هنر هستیم و این بار از طریق جلوگیری از حضور فیلمهای خالص چینی در جشنوارهای تایوانی." گردانندگان جوایز اسب طلایی تاکنون در این باره اظهار نظری نکردهاند.
"ازدواج تویا" داستانی عاشقانه و نامتعارف درباره یک زن مغول و گلهدار است. این فیلم پیش از کنار گذاشته شدن از جشنواره، نامزد کسب جوایزی چون بهترین فیلم و کارگردان بود و امید زیادی نیز به کسب موفقیتش میرفت. یو نان، ستاره زن فیلم هم که نامزد جایزه بهترین بازیگر زن بود به عنوان رقیب اصلی تانگ وی، بازیگر "هوس، احتیاط" شناخته میشد. فیلم آنگ لی سپتامبر گذشته، برنده شیر طلایی جشنواره ونیز شد و در 12 رشته نیز نامزد جایزه "اسب طلایی" شده است.
سال گذشته نیز فیلم "استاد شدن" ساخته تیان ژوانگژوانگ در آخرین لحظات، به دلایلی مشابه آنچه برای "ازدواج تویا" پیش آمد، از رقابتهای اسب طلایی کنار گذاشته شد. در چهل و چهارمین دوره جوایز فیلم اسب طلایی بیش از 30 فیلم در کنار هم رقابت میکنند. نحوه برگزاری این جشنواره شبیه به جوایز آکادمی علوم و هنرهای سینمایی در آمریکا است، اما ترکیب هیئت داوران آن بیشتر به جشنواره کن شبیه است.
چین فیلم "ازدواج تویا" را که سال پیش برنده جایزه خرس نقرهای جشنواره فیلم برلین شد، از گردونه رقابتهای "جوایز فیلم اسب طلایی" تایوان کنار گذاشت.
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