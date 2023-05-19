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۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۲، ۱۲:۰۴

امام جمعه خارگ:

برنامه‌های دهه کرامت در جزیره خارگ مردم‌محور برگزار می‌شود

برنامه‌های دهه کرامت در جزیره خارگ مردم‌محور برگزار می‌شود

بوشهر- امام جمعه خارگ گفت: برنامه‌های دهه کرامت در جزیره خارگ مردم‌محور برگزار می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمود کارگر صبح جمعه در جلسه هماهنگی دهه کرامت جزیره خارگ اظهار داشت: نهادها باید در برگزاری برنامه‌های دهه کرامت رویکردی فراگیر، خلاقانه و مبتکرانه داشته باشند.

وی افزود: مردمی‌تر شدن برنامه‌های دهه کرامت از اهمیت خاصی برخوردار است و امسال بیشترین برنامه‌های این دهه با محوریت مساجد و محلات خواهد بود.

امام جمعه خارگ تصریح کرد: دهه کرامت زمان مناسبی است تا با تولید محتوای فاخر در مورد سیره و روش متعالی زندگی اهل بیت (ع)، جوانان را با مقام شامخ این بزرگواران آشنا کنیم.

کد مطلب 5783479

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