به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمود کارگر صبح جمعه در جلسه هماهنگی دهه کرامت جزیره خارگ اظهار داشت: نهادها باید در برگزاری برنامه‌های دهه کرامت رویکردی فراگیر، خلاقانه و مبتکرانه داشته باشند.

وی افزود: مردمی‌تر شدن برنامه‌های دهه کرامت از اهمیت خاصی برخوردار است و امسال بیشترین برنامه‌های این دهه با محوریت مساجد و محلات خواهد بود.

امام جمعه خارگ تصریح کرد: دهه کرامت زمان مناسبی است تا با تولید محتوای فاخر در مورد سیره و روش متعالی زندگی اهل بیت (ع)، جوانان را با مقام شامخ این بزرگواران آشنا کنیم.