آرش بهاروند احمدی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: تحلیل آخرین الگوهای پیش‌یابی حاکی از ورود سامانه تندری به منطقه از عصر فردا شنبه تا عصر یکشنبه است.

وی بیان کرد: به موجب آن با توجه به ماهیت تندری و فعالیت محلی آن به ویژه صبح یکشنبه وزش باد شدید و گرد و خاک و کاهش کیفیت هوا در پاره‌ای نقاط رگبار پراکنده و رعد و برق در ارتفاعات استان همراه با احتمال تگرگ پیش‌بینی می‌شود.

مدیرکل هواشناسی البرز با بیان اینکه آسمان امروز البرز کمی باری تا نیمه‌ابری همراه با وزش باد و گرد و خاک، غبار محلی و در عصر ابری است، بیان کرد: امروز بیشترین دمای هوا در این استان ۳۰ درجه سانتی‌گراد و کمترین دمای هوا ۱۴ درجه سانتی‌گراد بوده و بیشینه باد ۱۰ متر بر ثانیه است.

وی خاطرنشان کرد: بر اساس بررسی و تحلیل نقشه‌های پیش‌یابی و تصاویر ماهواره‌های هواشناسی فردا آسمان البرز قسمتی ابری تا ابری همراه با وزش باد و گردوخاک، غبار محلی و در عصر رگبار پراکنده و رعد و برق است.

بهاروند احمدی به پیش‌بینی دمای هوای فردا پرداخت و متذکر شد: فردا بیشینه دما ۳۲ درجه سانتی‌گراد و کمینه دما ۱۵ درجه سانتی‌گراد بوده و بیشینه باد ۱۴ متر بر ثانیه است.