حج و طواف خانه خدا نماد تثبیت قدرت «الله» بر زمین است

به گزارش خبرنگار مهر، محمدمهدی اعلایی صبح جمعه در همایش بزرگ زائران حج تمتع سال ۱۴۰۲ از استان قزوین اظهار داشت: حج سعادت بزرگی است که روح انسان را جلا می‌دهد و رحمت الهی را نازل می‌کند.

وی افزود: قرن‌ها است انسان‌ها نسل به نسل دور خانه خدا طواف می‌کنند و از فیض حضور در کنار کعبه بهره مند می‌شوند، این حضور نماد تثبیت قدرت "الله" بر زمین است که بالاتر و برتر از همه قدرت هاست.



مقام عالی دولت در استان با تقدیر از نمایندگی بعثه مقام معظم رهبری، مسئولین حج و زیارت، مدیران کاروان‌ها و همه زحمت کشان برگزاری این کنگره عظیم گفت: امیدواریم حج امسال نماد همبستگی، صلابت و اقتدار امت اسلام باشد و بتوانیم بیشترین بهره معنوی را از این گردهمایی بین المللی داشته باشیم.

اعلایی از زائرین حج امسال خواست که برای توفیق بیشتر خدمت گذاران دعا کنند و ابراز امیدواری کرد همه کسانی که توفیق حضور در مراسم حج را دارند بتوانند با صحت و سلامت و توشه‌ای پربار از معنویت مناسک خود را برگزار کرده و به دیار خود بازگردند.