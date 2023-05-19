قوانین حاکم بر اختلافات خانوادگی باید اصلاح شود

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله سید محمدکاظم مدرسی در خطبه‌های این هفته نمازجمعه با بیان اینکه یکی از راه‌های تکثیر جمعیت، ازدواج آسان است، اظهار د اشت: ازدواجی آسان است که پیامبر اسلام برای ما تبیین کرده اند و الگوسازی از آن باید اولویت قرار داده شود.

وی عنوان کرد: بزرگان فامیل و اهل محل باید از طلاق هایی که به این گستردگی وجود دارد، جلوگیری کنند و در این زمینه با همفکری، مشورت و حمایت به دوام زندگی‌ها کمک کرده و در این عرصه موثر واقع شوند.

مدرسی ادامه داد: دولت نیز باید گرانی‌ها را کنترل کرده و در مهار تورم تمام ظرفیت ها را به کار گیرد و قوانین حاکم بر جریانات و اختلافات خانوادگی را اصلاح کند.

امام جمعه بخش مرکزی یزد عنوان کرد: وقتی مرد و زنی ازدواج می کنند و به مشکلی برمی‌خورند، زن مهریه را به اجرا می گذارد و تمام دارایی مرد حتی کارت خرید او مسدود می شود و فرد دیگر قدرت خرید یک نان را هم ندارد.

مدرسی اظهار داشت: دادگاه هم ممکن است در این زمینه همراهی کند اما این قبیل موضوعات واقعاً مضر است و باید فرآیند این موضوعات با نگاه به همه جوانب انجام شود و تغییر کند.

امام جمعه بخش مرکزی یزد با اشاره به ولادت کریمه اهل بیت، حضرت معصومه (س) بیان کرد: انسان ذاتآ الگوپذیر است؛ گاهی الگوپذیری جاهلانه است، گاهی در مرحله هوا و هواپرستی است و گاهی نیز در مرحله عقل و منطق و اندیشه است اما باید ببینیم که الگوبرداری ما در چه سطحی است.

وی با بیان اینکه عده ای دوست دارند از غرب الگو بگیرند، اشاعه فحشا کنند و الگوهای نامناسب غربی را ترویج کنند، اگر واقعاً شیوه و روش آنها اینگونه باشد و عناد در مقابل الگوهای صحیح اسلامی داشته باشند، باید در مقابل آنها مراقبت صورت گیرد و به طور جدی کنترل شوند.

مدرسی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اتفاقاتی که دو روز پیش در ورودی استانداری یزد رخ داد، افزود: نحوه برخورد مقام حراست استانداری قابل تقدیر است اما متاسفیم فردی که موفقیتی در عرصه مدیریتی و اجتماعی موفق نداشته حالا در صدد ارتباط با رسانه های بیگانه برآمده و الگوی غربی ارائه می دهد.

وی همچنین سوم خرداد ماه، سالروز آزادسازی خرمشهر را نیز گرامی داشت و گفت: سوم خرداد روز مقاومت است و ما نیز در برابر دشمن دو راه مقاومت و تسلیم را داریم که بالتبع، هزینه مقاومت بالاتر است.