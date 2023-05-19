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۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۲، ۱۴:۲۹

امام جمعه آرادان عنوان کرد؛

تبدیل ایران به کارخانه بزرگ تولید

تبدیل ایران به کارخانه بزرگ تولید

آرادان- امام جمعه آرادان با بیان اینکه مشکلات، تورم و گرانی‌ و … وجود دارد اما کارهای اساسی و بزرگی در کشورمان در دست اجرا است، گفت: ایران به کارخانه بزرگ تولید تبدیل شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام جلیل شریفی نیا در خطبه‌های آخرین نماز جمعه اردیبهشت ماه ۱۴۰۲ آرادان به میزبانی مسجد صاحب‌الزمان (عج) ضمن اشاره به انتخاب سرپرست جدید فرمانداری آرادان بیان کرد: نگاه دولت خدمت رسانی است و این را بارها نشان داده است نمونه این امر سفر روز قبل رئیس جمهور به استان سیستان است که برای چندمین بار صورت گرفت. موضوعی که در دولت‌های قبل به این شکل دیده نمی‌شود.

وی با بیان اینکه مشکلات، تورم و گرانی‌ها و … وجود دارد اما کارهای اساسی و بزرگی در کشورمان در دست اجرا است، افزود: نباید دشمن ما را مأیوس کند چرا که کشورمان امروز به کارخانه بزرگ تولید، کار و تلاش تبدیل شده و رئیس جمهور هفتگی به استان‌ها سفر دارد موضوعی که در دولت‌های قبل نبود.

بازگشت ۸۰ کارخانه راکد صنعتی به چرخه تولید

امام جمعه آرادان با بیان اینکه در دولت مردمی رئیسی در استان سمنان ۸۰ کارخانه راکد صنعتی دوباره به تولید بازگشت و بسیاری کارگران مجدداً صاحب کار شدند، ابراز کرد: راه اندازی دوباره کارخانه‌ها کار بزرگی است که صورت گرفته و باید قدردان دولت بود.

شریفی نیا با بیان اینکه چشم دولت به اشاره رهبر معظم انقلاب اسلامی است، گفت: تمام هم و غم رئیس جمهور اجرایی شدن منویات رهبری است و این نشان می‌دهد که دولت سیزدهم دولت ولایتمداری محسوب می‌شود.

وی در دیگر بخش سخنان خود ضمن اشاره به اهمیت کار نیروی انتظامی بیان کرد: ناجا در مقابله با پدیده شوم بی حجابی که توطئه دشمنان است، به خوبی عمل می‌کند.

دشمن به دنبال تهی کردن جوانان از ارزش‌های اسلامی

امام جمعه آرادان گفت: به تعبیر رهبر معظم انقلاب اسلامی بسیاری از این دختران و بانوان ما نمی‌دانند که پشت ماجرای بی حجابی سرویس‌های امنیتی و جاسوسی دشمنان است که می‌خواهند براندازی کنند و نابودی جمهوری اسلامی را رقم بزنند.

شریفی نیا با بیان اینکه دشمنان به دنبال تهی کردن جوانان ما از ارزش‌های اسلامی هستند، ابراز داشت: ایجاد تزلزل در بنیان خانواده هدف دشمنان است لذا وقتی عریان شدن رخ دهد، خانواده‌ها متزلزل خواهند شد لذا باید هوشیار بود.

کد مطلب 5783591

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    نظرات

    • جانان IR ۱۶:۲۰ - ۱۴۰۲/۰۲/۲۹
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      به حجاج تخت کامل عرض می کنم.. حج رفتی. یعنی ثابت کردی تمکین خدا وراه خدایی میری ومومن شدی... باید مومن بودنت تا شعاعی.. هزارمتر مردم از تو احساس امنیت کنند زن کودک پیر جوان همه باید از سایه تو احساس امنیت کنند.. غیر این باشد منه صاحب قبولت ندارم... تا به خدا برسد.... جانان جانان
    • IR ۱۷:۴۴ - ۱۴۰۲/۰۲/۲۹
      0 0
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      به چی تبدیل شده برادر؟
    • IR ۱۸:۵۰ - ۱۴۰۲/۰۲/۲۹
      0 0
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      درنتیجه سیاستگذاریهای غلط و اشتباه و تحریم های بین المللی هرروز مردم شاهد کاهش ارزش پول ملی ، گرانی وتورم افسارگریخته ، بیکاری ، تحمیل انواع کمبودهای در بخشهای مختلف بهداشتی ، درمانی ، دارویی ، خودرو ، مواداولیه کارخانجات ، دان مرغ و غیره هستیم !

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