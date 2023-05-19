مسئولان بهارستان بین مردم باشند و صدای آنها را بشنوند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمود نورپور در خطبههای نماز جمعه این هفته گلستان ضمن دعوت خود و دیگر نمازگزاران به تقوای الهی با اشاره به اینکه جمعیت ایران به سوی پیری میرود نسبت به کنترل جمعیت و پیشروی ایران به سمت پیری هشدار داد.
نورپور با اظهار نگرانی از وضعیت موجود کنترل جمعیت افزود: واقعیت این است که کنترل جمعیت و تجدید نسل در برههای از زمان لازم بود ولی بعد از آن نه ولی متأسفانه امروز کشور ما به سمت پیری میرود و خطر پیری آن را به شدت تهدید میکند.
امام جمعه گلستان بیان داشت: پیری جمعیت و کاهش جمعیت جوان مسئلهای که مقام معظم رهبری امام خامنه ای و مسئولین را به شدت نگران کرده است.
وی با بیان اینکه غربیها و اروپاییها در هشت سال دفاع مقدس نخ بخیه را از مجروحین جنگی دریغ کردند و همین غربیها که در دوران تحریم دارو را بر روی بیماران ما بستند، و در شرایط کرونا از دادن ماسک ابا و امتناع کردند گفت: همینها به سخاوت آمدند و در کنترل جمعیت کشور ما را یاری کردند میلیونها دلار ابزارآلات پیشگیری را رایگان در اختیار ما گذاشتند و ما از خواب بیدار نشدیم و کاری کردیم که رضایت و مقصود آنها تأمین شود و آن اینکه جمعیت انقلابی و شیعه اثنا عشری را با دستمان نسلش را کم کردیم.
نورپور با اشاره به گلایههای مردم نسبت به کمفروشی، گرانفروشی و از همه مهمتر نامطلوب بودن نان اظهار داشت: کسانی که بیش از یک مجوز برای پخت و پز نان در هر محلهای که مشخص است و در اتاق اصناف ثبت شده، باطل کنید.
وی ادامه داد: از مسئولین امر خواهش میکنیم که به این مشکل که گریبانگیر بسیاری از مردم شریف است به جد پیگیری کنند.
خطیب نماز جمعه گلستان بیان داشت: مسئولین شهرستان بهارستان چرا بین مردم نیستند؟ این مردم را از خود جدا ندانید شما حقوق بگیر این نظام هستید، شما باید در کنار مردم باشید و یار و یاور آنها باشید.
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