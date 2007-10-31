به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام حاج علی اکبری در این دیدار هم مرزی، هم کیشی ، دوستی و برادری دو کشور را فرصتی مغتنم دانست و گفت: جمهوری اسلامی ایران تصمیم گرفته در عالی ترین سطح و در همه ابعاد، ارتبااطت گسترده و شایسته ای را با جمهوری آذربایجان داشته باشد. ما می توانیم دو همکار مقتدر در سطح منطقه و در سطح جهان باشیم . همچنین از مواضع شایسته آذربایجان در اجلاس اخیر تهران ، در رابطه با مسئله خزر و مسائل هسته ای تهران ، تقدیر می کنیم .

وی بر صراحت و صلابت آذربایجان در اعلام مواضع تاکید کرد و افزود: جوانان بهترین موضوع فرهنگی در جریان ارتباطات دو کشور است. این جمعیت جوان که آینده دو کشور را تعیین می کنند، برای هر دو جمهوری فرصتی ارزشمند محسوب می شوند با توجه به این مهم هم اکنون ، دغدغه ما در جمهوری اسلامی ایران ، هویت جوانان مومن، دانا و شجاع است در این رابطه رهبری عالی ایران ، مسیر شکوفایی کشور را بر مبنای رشد علمی و اخلاقی تعیین کرده اند. پس از انقلاب اسلامی مسیر شکوفایی در ایران هموار شد همچنین در جمهوری آذربایجان نیز با رفع موانع موجود مسیر رویش مهیا است.

معاون رئیس جمهور با اشاره به خطرات جهانی شدن ، تصریح کرد: خطر این فرآیند که در دنیا در حال تحقق است، هر دو کشور را تهدید می کند و در این راستا بهترین اقدام، تبادل تجربیات برای حفظ هویت دینی و ملی جوانان دو کشور است.

سازمان ملی جوانان ایران ، مطالعات گسترده ای در زمینه ساماندهی و سازماندهی جوانان داشته که در دیدار با آزاد رحیم اف وزیر جوانان و ورزش آذربایجان در زمینه های مرتبط گفتگو خواهیم داشت. امیدواریم که در پی این مذاکرات ، کمیته مشترکی در زمینه تشکل های غیر دولتی ، مطالعات بین دو کشور ، تبادل دانشجو در این حوزه و سایر امور داشته باشیم و تفاهم نامه ای در این زمینه امضا کنیم .

الهام علی اف رئیس جمهور آذربایجان در این دیدار اظهار داشت: هم اکنون به همکاری دو کشور در زمینه موضوعات مرتبط با جوانان احتیاج مبرم داریم علاوه بر این مناسبات ایران و آذربایجان ، در همه زمینه ها توسعه مطلوبی داشته است. امکان استفاده از پتانسیل جوانان حائز اهمیت است و در این راستا لازم است که جوانان ما همدیگر را بشناسند و با هم تعامل داشته تا آماده پذیرش وظایف مهم در آینده کشور باشند.

وی در ادامه برتداوم همکاری ها تاکید کرد و با اشاره به برگزاری مطلوب اجلاس خزر در تهران گفت: این اجلاس به لحاظ محتوایی ، سطح بالایی داشت و برای نخستین بار همه کشورهای حاشیه دریای خزر یک سند مشترک را امضا کردند. وضعیت آینده دریای خزر و کشورهای ساحلی در مورد موضوعات امنیتی حتی مسئله هسته ای که در این اجلاس مطرح شد از بعد بار سیاسی بسیار مهم و ضروری بود.

آذربایجان و روسیه ، مواضع روشن خود را بارها در مورد مسئله هسته ای ایران اعلام کرده اند اما بعضی کشورها از اینکه موضع آشکار خود را بیان کنند امتناع کرده و سکوت را ترجیح می دهند.

علی اف با تاکید بر ضرورت همکاری ایران و آذربایجان در زمینه مسائل مرتبط با جوانان گفت: این دو کشور ظرفیت همکاری های بسیار عمیقی را دارند. در آینده اجلاس ها، دیدارها ، گروهها و مسابقات ورزشی متنوعی را برای جوانان خواهیم داشت همچنین در زمینه تحصیل علم و مطالعه نسل اینده نیز این کشور اعلام آمادگی می کند ، احداث 1200 مدرسه در چند سال اخیر در کشور آذربایجان نشان دهنده اهتمام این جمهوری به دانش آموزی نسل جوان و آینده ساز است.

وی با اعلام موافقت در مورد روح علمی تربیت جوانان گفت: ملت آذربایجان ، هویت مستقلی دارد هم از نگاه ساختاری و هم از نگاه سیاسی و اجتماعی ، ملت ما 150 سال تحت پوشش فرهنگ و سایه دولت و فرهنگ بیگانه زندگی می کرد. ولی دین ، زبان و آداب و رسوم خود را فراموش نکرد و این در شرایطی بود که دولت های حاکم، ضد خدا و ضد دین بوده اند آن دسته از دولتهایی که مسئله جهانی شدن را دنبال می کنند باید بدانند که همانگون که شوروی ضد دین نتوانست دین و هویت را از ما بگیرد، آنها هم نمی توانند.

علی اف تصریح کرد: جهانی شدن در کشورها از جانب دولتی هایی مطرح می شود که در وضعیت معلق هستند و از خود هویتی ندارند؛ اما ما در این وضعیت نیستیم.

گفتنی است معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان ملی جوانان ، امروز با وزیر جوانان و ورزش کشور آذربایجان دیدار خواهد کرد وتفاهم نامه ای با عنوان همکاری های مشترک در مورد جوانان میان دو کشور منعقد خواهد شد.

همچنین حجت الاسلام حاج علی اکبری روز پنجشنبه در مراسم افتتاحیه اجلاس جهانی " جوانان برای تعامل تمدن ها" به تبیین دیدگاههای جمهوری اسلامی ایران دراین رابطه خواهد پرداخت.