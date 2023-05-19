به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حسن علیدادی سلیمانی در خطبههای نماز جمعه کرمان اظهارداشت: دشمن در سالهای گذشته به انواع مختلف و روشهای گوناگون سعی داشته به ایران ضربه وارد کند.
وی افزود: مسئولان و اندیشمندان داخلی باید برای رفع این کاستیها تدبیر کنند تا وضعیت معیشتی مردم بهتر شود.
امام جمعه کرمان بیان کرد: دشمن برای طمع ورزی نقشههای زیادی را علیه کشور عملیاتی کرد که برای خنثی سازی آنها کاری زیادی انجام شده و باید ادامه یابد.
وی گفت: جذب سرمایههای خصوصی، همراهی و مکاری مردم و حضور قشر متخصص و متعهد و جوان کشور در صحنههای اقتصادی برای رفع مشکلات مؤثر است.
وی بیان کرد: استفاده از توان و ظرفیت جوانان استان کرمان در رقابتهای ملی باید در بالاترین سطح ممکن رقم بخورد.
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