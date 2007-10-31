اختلاف نظر بر سر تدفین شاعر / پیکر امین پور امشب در تهران می ماند

به گزارش خبرنگار مهر، ساعتی پیش پیکر قیصر امین پور بر شانه های دوستان و بستگان و شاعران تا قطعه هنرمندان مشایعت شد تا بعد از غسل دهی و نماز میت در بهشت زهرا راهی زادگاهش شود ولی در آخرین لحظات اعلام شد که مناقشات موجود ناشی از وجود یا عدم وجود وصیت نامه و نیز درخواست خانواده همسر وی، همچنان مسئله دفن امین پور را قطعیت نبخشیده و بنابراین جنازه امشب را در بهشت زهرای تهران سپری خواهد کرد.

در مراسم تشییع او در خانه هنرمندان و سپس دانشگاه تهران و بهشت زهرا، افرادی چون محسن پرویز، محمدحسین صفارهرندی، احمد مسجدجامعی، طلایی نیک، احمد جلالی، فاطمه راکعی، سهیل محمودی، ساعد باقری، اسدالله امرایی، محسن آرمین، احمد بورقانی، محمدرضا شفیعی کدکنی، حسن بلخاری، مصطفی تاج زاده، لطف الله میثمی، علی اکبر اشعری، شهرام اقبال زاده، شاهرخ تندروصالح، مهدی یزدانی خرم، مصطفی رحماندوست، احمد نوریان، علی باباچاهی و... حضور داشتند.

مراسم او در خانه شاعران از ساعت 9 آغاز شد و بعد از آن با اقامه نماز ظهر در دانشگاه تهران ادامه پیدا کرد و سپس با انتقال پیکر قیصر امین پور به بهشت زهرا برای انجام غسل در این محل خاتمه یافت.

برای غسل قیصر امین پور نیز مسئولان این کار در بهشت زهرا قریب نیم ساعت اجازه شستن وی را نداند تا مراد امین پور همراه با مدارک هویتی از راه برسد.

پدر امین پور که ظهر امروز بعد از صحبت خانواده همسر قیصر و نیز اصرارهای شاعران و مسئولان دولتی راضی به خاکسپاری او در قطعه هنرمندان شده بود، مجددا به تصمیم قبلی خود بازگشت و حاضر به دفن جنازه فرزندش در تهران نشد.

یکی از بستگان قیصر امین پور در این باره به مهر گفت: پیکر را همین امروز از راه زمینی و با آمبولانس به دزفول خواهیم برد. این قول عملی نشد و قرار بر این شد که تصمیم نهایی امشب یا فردا به اطلاع عموم برسد. پیش از این هم خانواده قیصر امین پور اعلام کرده بودند که جنازه را به گتوند (زادگاهش) در استان خوزستان منتقل خواهند کرد و او را در گلزار شهدای آن شهر او را دفن خواهند کرد ولی مسئولان خانه شاعران و و سایر اهل ادب تمایل داشتند تا وی را نظیر بسیاری از هنرمندان کشور در قطعه هنرمندان دفن کنند.