  1. سیاست
  2. سایر
۹ آبان ۱۳۸۶، ۱۴:۳۷

پیام تسلیت جامعه مدرسین حوزه علمیه قم به مناسبت درگذشت آیت الله موسوی همدانی

جامعه مدرسین حوزه علمیه قم در پیامی درگذشت عالم خدوم و مجاهد انقلابی آیت‌الله حاج سید ابوالحسن موسوی همدانی را تسلیت گفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، دراین اطلاعیه آمده است: این فقیه پارسا علاوه بر تلاش های بی وقفه علمی و تحقیقی، نقشی بی بدیل در روشنگری های سیاسی، اجتماعی و مبارزه با رژیم منحط طاغوت در خطه همدان بر عهده داشت وسالهای مدیدی در کسوت امامت جمعه و نماینده خبرگان رهبری این استان مایه اعتبار و پناه مردم غیور و انقلابی آن سرزمین گردید.

جامعه مدرسین حوزه علمیه قم رحلت آن عالم ربانی را به محضر امام زمان (عج)، رهبر معظم انقلاب (مد ظله العالی)، مردم استان همدان و به خصوص بیت گرامی وی تسلیت و علو درجات ایشان را از ذات باریتعالی مسئلت کرد.

کد مطلب 578371

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها