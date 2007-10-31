پیام تسلیت جامعه مدرسین حوزه علمیه قم به مناسبت درگذشت آیت الله موسوی همدانی

به گزارش خبرگزاری مهر، دراین اطلاعیه آمده است: این فقیه پارسا علاوه بر تلاش های بی وقفه علمی و تحقیقی، نقشی بی بدیل در روشنگری های سیاسی، اجتماعی و مبارزه با رژیم منحط طاغوت در خطه همدان بر عهده داشت وسالهای مدیدی در کسوت امامت جمعه و نماینده خبرگان رهبری این استان مایه اعتبار و پناه مردم غیور و انقلابی آن سرزمین گردید.

جامعه مدرسین حوزه علمیه قم رحلت آن عالم ربانی را به محضر امام زمان (عج)، رهبر معظم انقلاب (مد ظله العالی)، مردم استان همدان و به خصوص بیت گرامی وی تسلیت و علو درجات ایشان را از ذات باریتعالی مسئلت کرد.