وجود بیش از ۲۷۰ هکتار بافت تاریخی و فرهنگی در بروجرد

به گزارش خبرگزاری مهر، عطا حسنپور در سخنانی با اشاره به برگزاری مراسم هفته میراث فرهنگی در شهرستان بروجرد، اظهار داشت: این برنامه با حضور عموم مردم و مسئولان در خانه تاریخی افتخارالسلام بروجرد برگزار شد.
وی با بیان اینکه شهر بروجرد با دارا بودن بیش از ۲۷۰ هکتار بافت تاریخی، فرهنگی از ظرفیتهای گردشگری ایران محسوب میشود، افزود: برگزاری این برنامهها در راستای معرفی هر چه بیشتر این پتانسیل تاریخی، فرهنگی و حفاظت از آن بسیار تأثیرگذار است.
مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی لرستان، بیان داشت: در برنامه گرامیداشت هفته میراثفرهنگی در بروجرد بخشهای مختلفی از جمله معرفی ویژگیهای بافت تاریخی، ورکشاپهای صنایعدستی، اجرای برنامه رودخانهای و پهلوانی، شاهنامهخوانی و موسیقی محلی پیشبینی شد.
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