مدل حکومتی ایران الگوی جهان اسلام است

به گزارش خبرنگار مهر، ابوطالب شفقت روز گذشته در نشست صمیمی با جمع کثیری از دانش آموزان و نخبگان بسیجی مازندران در محل استانداری افزود: اتحاد اسلامی ملت ایران قدرت های غربی را شکست داد.

وی خاطر نشان کرد: حضور جوانان در انقلاب باعث تداوم انقلاب شد و نظم در کار جوانان ایرانی شهره جهانی دارد.

استاندار مازندران با اشاره به اینکه خودباوری ویژگی برجسته جوانان ایرانی است، تصریح کرد: به مدد این توان است که دانش هسته ای و توان علمی ایرانیان هر روز افزون تر می شود.

شفقت با بیان اینکه نمونه عینی خودباوری در ایران شهید فهمیده است یادآور شد: شهید فهمیده برای همه ادوار یک الگو است.

رئیس شورای آموزش و پرورش مازندران با تاکید بر تلاش بیشتر جوانان ایرانی از نخبگان دانش آموز خواست تا هر روز بر توان و اقتدار جهانی خود بیافزایند.

استاندار مازندران در پایان اذعان داشت: دنیای استعمارگر غرب با شبیخون فرهنگی و تهاجم فرهنگی قصد دارد اقتدار جوانان ایرانی و استعداد دلاورمردان را خدشه دار کند.

