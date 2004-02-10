وقايع روز هاي سرنوشت ساز انقلاب اسلامي به روايت رسانه ها (12)

* فرماندار نظامي تهران و حومه اعلاميه شماره 40 را انتشار داد و اعلام كرد ساعات منع عبور و مرور در تهران را افزايش داده است . در اين اعلاميه آمده است : اين فرمانداري رفت و آمد را از ساعات 16و سي دقيقه عصر ممنوع اعلام كرد ه است .

* به دنبال صدور اعلاميه شماره چهل، فرمانداري نظامي اعلاميه شماره 41 خود را صادر كرد . دراين اعلاميه آمده است : فرمانداري نظامي تهران و حومه به حكم وظيفه و مسووليت سنگيني را كه به عهده دارد نمي تواند در مقابل عمليات ضد انساني و وحشيانه عناصر اخلالگر و فريب خورده بي تفاوت باقي بماند . عليهذا به اين وسيله ساعات منع عبور و مرور شبانه را تا ساعت 12 روز يكشنبه 22 بهمن 1357 تمديد مي نمايد .* به دنبال اعلاميه هاي شماره چهل و چهل و يك فرمانداري نظامي از طرف امام پيام مهمي انتشار يافت .بسم الله الرحمن الرحيمملت شجاع ايران !، اهالي محترم تهران! ، به طوري كه مي دانيد اينجانب بنا دارم كه مسايل ايران بطور مسالمت آميز حل شود لكن دستگاه ظلم و ستم چون خود را بر حسب قانون محكوم مي بيند دست به خيانت زده و در شهرهاي گنبد و گرگان به مردم شجاع حمله كرده ودر تهران لشكر گارد بطور ناگهاني به نيروي هوايي كه به ملت پيوسته است حمله نموده و نيروي هوايي به كمك مردم شجاعانه آنان را شكست داده اند . من اين تعرض غير انساني عمل گارد را محكوم مي كنم . اينان مي خواهند با اين برادر كشي دست اجانب را در ايران باز نگه دارند و چپاولگران را به موضع خود برگردانند . من با آنكه دستور جهاد مقدس نداده ام و نيز مايلم مسالمت حفظ و قضايا موافق آراي ملت و موازين قانون عمل شود ليكن نمي توانم تحمل اين وحشي گري ها را بكنيم و اخطار مي كنم كه اگر دست از اين برادر كشي بر ندارند و لشكر گارد به محل خويش باز نگردد و از طرف مقامات ارتش از اين تعديات جلوگيري نشود تصميم آخرم را به اميد خدا مي گيرم و مسووليت آن با متجاسرين و متجاوزين است . من از مردم شجاع تهران مي خواهم در صورتي قواي متجاوز عقب نشيني كردند با حفظ آمادگي و هوشياري از خدعه دشمن آرامش و نظم را حفظ كنند ولي مجهز و مهيا براي دفاع از اسلام و قوانين مسلمين باشند . اعلاميه امروز حكومت نظامي خدعه و خلاف شرع است و مردم به هيچ وجه به آن اعتنا نكنند . برادران و خواهران عزيزم هراسي به خود راه ندهديد كه به خواست خداوند تعالي حق پيروز است . از خداوند تعالي پيروزي ملت اسلام را خواهانم .والسلام عليكم و رحمه الله و بركاته روح الله الموسوي الخميني* ديشب جنگ شديد و موحش بين نيروهاي هوايي و لشكر گارد آغاز شد و امروز اين نبرد به اوج خود رسيد . در اين درگيري مردم مسلح به ياري افراد نيروي هوايي رفتند و زد و خورد شديد هر لحظه افزايش يافت . در اين برخورد مسلحانه عده زيادي كشته و مجروح شدند . افراد نيروي هوايي با كمك گروههاي مسلح مردمي و مردان وزنان بي سلاح توانستند حلقه محاصره گارد را بشكنند و آن ها را عقب راندند.* ازبامداد شهر تهران تبديل به ميدان جنگ شد و حمله افراد مسلح و مردم به كلانتري ها و مراكز انتظامي آغاز گرديد به طوري كه كلانتري هاي نه ، ده ، يازده ، چهارده ، شانزده ، و بيست و شش و كلانتري نارمك سقوط كردند و چند كلانتري نيز تخليه شدند .* تيپ زرهي قزوين كه براي تقويت نيروي دفاعي حكومت نظامي وارد تهران شده بود در خيابان سپه مورد هجوم مردم قرار گرفت .* مهندس بازرگان در اجتماع كارگران و كاركنان شركت نفت و شركت ملي گاز ايران اعلام كرد با استقراردولت موقت اعتصاب شركت نفت پايان يافت كه در موقع خود دستور لازم داده مي شود .* مردم چندين تانك و زره پوش را كه عازم فرح آباد براي جنگ با نيروي هوايي بودند از كار انداختند .



* در همه جاي تهران و غالب شهر هاي ايران براي ساقط كردن رژيم جنگ مسلحانه آغاز شد .

* از ديشب ساختن سه راهي و كوكتل مولوتف در خانه ها و مساجد و سنگرهاي خياباني با شو ر و اشتياق وصف ناپذير اوج گرفته است . ساختن موانع و ايجاد راهبندان براي جلو گيري از پيشروي و از كار انداختن تانك ها و زره پوش هاي دشمن همه جا به ويژه اطراف پادگان ها صحنه هاي تماشايي و هيجان انگيزهمراه باجوش و خروش به وجود آورده است . مردم با شجاعت تمام آماده نبرد بزرگي شده اند فقط با سلاح ايمان و تحت فرماندهي روح الله ، فرمانده كل قوا.

* ستاد امام با بلندگو لغو اعلاميه هاي فرمانداري نظامي را در سطح تهران اعلام كردند . پس از اين اعلاميه مردم به خيابان ها و كوچه ها آمدند و با برپايي آتش سوزي در سطح خيابانها مانع رفت و آمد قواي نظامي شدند .



* بيمارستانها پر از كشته و زخمي بود .



* در ميان خون ، آتش و بختيار اعلام كرد اگر دولت موقت بخواهد به زور وزارتخانه ها را اشغال كند ما به وظايف قانوني خود عمل مي كنيم .



* بختيار در مجلس سنا به هنگام توضيح پيرامون لايحه انحلال ساواك اعلام كرد حاضر به مذاكره هستم .



* خسرو قشقايي با امام ديدار و گفتگو كرد .



* كارگران شركت واحد اتوبوسراني تهران و حومه راهپيمايي كردند .



* بختيار در مصاحبه با كيهان انگليسي گفت : قانون اساسي اجازه هر نوع تغييري را داده است من جمله اعلام جمهوري ولي مردم بايد بطور عادي بوسيله مجلس موسسان يا تشكيل يك مجلس آزاد انتخاباتي اعلام جمهوري كنند . قانون هم چنين اجازه اي را داده است .



* ستاد امداد سازمان ملي پزشكان تعداد شهدا و كشته شدگان را تا يازده شب 126 تن و تعداد مجروحين را 634 نفر اعرام كرد .







* دو لايحه مبني بر انحلال ساواك و محاكمه وزيران غارتگر و غارتگران بيت المال به تصويب مجلس سنا رسيد . اين دولايحه توسط محمد علي وارسته نايب رييس شورا سلطنت توشيح شد و قدرت قانوني يافت .( خانه از پاي بست ويران است / خواجه در بند نقش ايوان است. اين حركات كاملا مذبوحانه بختيار غير قانوني بي اختيار و نمايندگان انتصابي و منفور رژيم شاهي مانند نفس عميق آدم هاي دم مرگ است كه فرو خوردن آن يعني بفرما گفتن مرگ . اين مسخره بازي ها به درد خودشان و اربابانشان درآن سوي مرزهاي پر گوهر ايرانزمين مي خورد كه تا آخرين لحظه مترسك هاي خود را بر صحنه نگاه داشتند تا شايد 000 شتر در اين ماجرا در خواب هم پنبه دانه اي گيرش نيامد كه هيچ ، در واقعيت در دام آز و ساده لوحي اش گرفتار شد .)



* گروهي از افراد نيروي مسلح در باره عدول از سوگند در باره وفاداري به ارتش شاه از امام خميني استفتا كردند . امام پاسخ دادند: قسم براي حفظ قدرت طاغوتي صحيح نيست و مخالفت با آن واجب است و كساني كه به اين نحو قسم خورده اند بايد بر خلاف آن عمل كنند .



* تا ظهر امروز 63 كشته به دو بيمارستان جرجاني و بوعلي انتقال داده شده ، عده كشته وزخمي ها را از نظر كثرت هنوز نمي توان تعيين كرد .



* مدافعان آموزشگاه هوايي5 تانك را از كار انداختند و 3 تانك به دست مردم از كار افتاد .



* منطقه فرح آباد تهران نو به اشغال همافران در آمد .



*افراد نيروي هوايي در خيابانهاو پشت بام ها و كوچه ها سنگر گرفته اند .



*گروهي از اقراد گارد خلع سلاح شدند .



* پيام فور ي آيت الله طالقاني : واقعه ديشب و امروز صبح پادگان نيروي هوايي توطئه اي است كه مسلما از ناحيه بعضي از مسوولين جز براي تدارك يك برادر كشي بزرگ و ايجاد خصومت و دشمني بين فرزندان ارتشي ما به وجود آمده است ، انتظار مي رود كه پاسداران استقلال و سعادت كشور صلح و دوستي فيما بين خود را به تحريك چند نفر عناصر مشكوك يا عصباني به دشمني و برادر كشي تهديد نكنند . اينك نيز از طرفين قضيه به عنوان يك پدر روحاني تقاضا دارم براي پيشبرد و تحقق هدف هاي انساني و نجات بخش رهبر ملت ايران امام خميني به ستيزه جويي و در گيري خاتمه داده همه به سرباز خانه هاي خود برگردند از متصديان مقامات بالاي ارتش نيز جدا وقويا خواستارم مسوول يا مسوولين اين تهاجم شبانه به پايگاه هوايي فرح آباد را تعيين و به مجازات حقه تسليم نمايند و عموم ملت نيز با تسلط بر اعصاب خود از مداخله جويي و مقابله هاي فردي سخت پرهيز نمايند .



*اقامتگاه امام خميني : ساعات ملاقات امام خميني صبح ها از ساعت ده تا دوازده براي آقايان و عصر ها از ساعت چهار و نيم تا پنج و نيم براي خانم ها تعيين شده است .



* هفته نامه المستقبل كه به زبان عربي در پاريس منتشر مي شود نوشت كه كميته مركزي حزب كمونيست شوروي از سازمان فلسطيني الفتح در خواست كرده است كه بين آيت الله خميني و حزب توده ايران پا در مياني كنند ولي الفتح اين پيشنهاد را رد كرده است .



* هنري كيسينجر در گفتگو با هفته نامه اكونوميست چاپ لندن ، علت سقوط شاه را تصميم دولت آمريكا و سياست بي موقع حقوق بشر آن ، قلمداد كرد . وي گفت : دولت هاي دانا با دادن امتياز هاي به موقع از انقلاب ها پيشي گرفته و جلوي آن را مي گيرند. در حالي كه وقتي انقلاب شروع به حركت كرده باشد ديگر نمي شود با مصالحه و دادن امتياز از حركت آن جلوگيري كرد . يكي از دلايلي كه باعث شد شاه روحيه خود را ببازد اين بود كه از پشتيباني آمريكا اطمينان نداشت و نتيجه آن شده است كه در عربستان سعودي و ساير كشور هاي خليج فارس اين اعتقاد به وجود آيد كه قدرت آمريكا ممكن است در مورد اكثر خطرات احتمالي كه اين كشور ها را تهديد مي كند بي اثر باشد . ( در خبر هاي قبلي آمده بود كه كيسيجر از چه چيز ناراحت است ، از رفتن حكومت مطيع شاه كه ژاندارم براي تامين منافع آمريكا در منطقه بود و اين كه با سرنگوني رژيم پهلوي درايران بر تمام غارت هاي شان خط بطلان كشيده مي شود . لذا به سرزنش دولت وقت كشورش به رياست كارت مي پردازد كه چرا دخال نكردي و با امتيازهاي صوري مانع انقلاب نشدي تا شاه بماند و مستشاران آمريكا يي همچنان در ايران جولان بدهند و شير نفت به سوي صنايع غرب باز باز باشد. مغز سخن كيسينجراين است.هنوز هم آمريكا در صدد است انقلاب را به شكست بكشاند يا به سود منافع نامشروع خود تسليم كند . هوشياري ملت مانع تحقق اين خواسته شيطان بزرگ خواهد شد مثل آن چه تا كنون شده است .)



* جودي پاول سخنگوي كاخ سفيد در اظهار نظري رسمي اعلام كرد : جيمي كارتر از اين كه مقام هاي دولت آمريكا اظهار نظر هايي مي كنند كه انعكاس آنها در مطبوعات و خبر گزاري ها به اختلاف بين وزارت امور خارجه و كاخ سفيد تعبير مي شود ابراز نگراني كرده است . از جمله اختلاف هايي كه در مطبوعات واكنش وسيعي داشته است اختلاف ونس و برژينسكي در مسايلي نظير چين و ايران است . وي همچنين گفت كه توقيف خود سرانه و شكنجه مردم در زمان هاي گذشته در ايران عامل اصلي رويدادهاي جاري اين كشور بوده است نه فشار دولت آمريكا براي رعايت حقوق بشر . ( كارتر خجالت مي كشد كه بگويد كدام دولت ها از شكنجه و سركوب دستگاه جهنمي امنيتي شاه به نام ساواك حمايت مي كردند و نيرو هاي شكنجه گر را به ابزار روز شكنجه مسلح مي كردند و آنان را براي استفاده از اين ابزارها آموزش مي دادند ؟ اما در تاريخ اقرا ر به ناچاري عوامل سيا و اينتلجنت سرويس و اذناب صهيونيستي آنان وجود دارد.)

* آسوشيتد پرس به نقل از روزنامه وال استريت جورنال گزارش داد كه به دنبال اظهار نظر يكي از كساني كه نامزد احراز پستي در جمهوري اسلامي آيت الله خميني است درباره اين كه ممكن است ايران در آينده از باز پرداخت برخي از وام هايي كه در يافت كرده است خودداري كند ، بانك داران آمريكايي بيش از پيش از آسيب پذيري مالي وسيع خود در ايران دچار هراس و نگراني جدي شده اند . طبق پاره اي ازبر آوردها ، بانك هاي آمريكايي بر روي هم بيش از 2/2 ميليارد دلار وام به دولت و موسسات بخش خصوصي ايران پرداخت كرده اند .* تو طئه وحشتناكي براي كشتار حداقل چهار ميليون ايراني ، ناموفق ماند . ستاد ارتش شاه به معاونت بختيار قصد داشتند تهران را به توپ ببندند و با يك نقشه وسيع بين سيصد تا چهار صد تن از شحخصيت هاي سياسي و مذهبي انقلاب اسلامي را ترور كنند . ( افزايش زمان حكومت نظامي در تهران براي اجراي اين توطئه شوم بود كه با فرمان زعيم بزرگ و با كياست انقلاب براي حضور مردم در خيابان ها به شكست انجاميد .)