موسسات آموزشی فراگیر مجاز تا دی ماه معرفی می شوند

دکتر اصغر ابوالحسنی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: دانشگاه پیام نور و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برای ساماندهی موسسات غیر مجاز فراگیر جلساتی برگزار کرده اند که هنوز نتیجه نهایی استخراج نشده و به بررسی بیشتری نیاز دارد.

وی ادامه داد: موسسات آموزش عالی آزادی که به طور غیرمجاز دوره های آمادگی فراگیر را برگزار می کنند، امسال برای جذب داوطلبان دوره های فراگیر و درآمدزایی بیشتر چند ماه زودتر اقدام به ثبت نام از داوطبان کردند.

معاون آموزشی دانشگاه پیام نور افزود: در صورتی که ثبت نام دوره های فراگیر دی ماه آغاز می شود و داوطلبان تا زمان برگزاری آزمون وقت کافی برای یادگیری دروس و در صورت علاقه ثبت نام در مراکز مورد تایید دانشگاه پیام نور دارند..

وی اعلام کرد: با معرفی مراکز مجاز و مورد تایید دانشگاه به خودی خود مراکز غیر مجاز فراگیر مشخص خواهند شد.

به گزارش مهر، این آئین نامه مشتمل بر 10 ماده برای ساماندهی و نظم بخشی به موسسات آموزش عالی آزاد برگزار کننده دوره های فراگیر پیام نور تنظیم شده است که به وسیله آن به برخی موسسات آموزش عالی آزاد دارای مجوز، مجوز برگزاری اختصاصی دوره های آمادگی فراگیر اعطا می شود.

این آئین نامه همکاری موسسات آموزش عالی آزاد مجاز در زمینه برگزاری دوره های آمادگی فراگیر با دانشگاه پیام نور را رسما اعلام می کند.

با تعیین و معرفی موسسات مجاز که به زودی پس از بررسی دانشگاه پیام نور و وزارت علوم صورت می گیرد، موسسات غیرمجاز به خودی خود شناسایی می شوند.

خبرگزاری مهر در هفته گذشته به طور مکرر به بررسی وضعیت کلاس های دوره های فراگیر و تبلیغات موسسات مختلف پرداخته است که در همین راستا مقرر شده است آیین نامه ای برای ساماندهی مراکز آموزشی دوره های فراگیر تدوین شود.