گردهمایی ناظران مسابقات AFC آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از پایگاه خبری فوتبال آسیا، مدرسان این دوره کارلو نوهرا (AFC)، منعم فخوری (اردن) و سوبرامانیام از مالزی هستند.

داتو پل مونی در پیغام خود برای آغاز این سمینار اعلام کرد :" شما جوان هایی هستید که آینده خود را باید انتخاب کنید. شما از اینک جزئی از آینده AFC خواهید بود. شما در طول دو سال آینده مطالب لازم برای اداره یک بازی را فرا خواهید گرفت و توانایی نظارت کامل بر یک مسابقه را پیدا خواهید کرد".

این دوره شامل مباحث تئوری، تمرین با AFCAS، مباحث گروهی و تست شنایی با زبان انگلیسی خواهد بود.

این پروژه که از امسال آغاز شده دو سال طول می کشد و در این حین کنفدراسیون با اجرای دوره های دیگر رشد و پیشرفت نفرات شرکت کننده را در نظر خواهد گرفت.