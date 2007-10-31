گاو سرگردان در تبریز حادثه آفرید

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، صبح امروز یک راس گاو خشمگین که در مسیر خیابان راسته کوچه تبریز از دست صاحب خود رها شده بود پس از عبور از چند خیابان وارد یک مدرسه راهنمایی پسرانه شده و چند نفر از دانش آموزان را زخمی کرد.

این گاو خشمگین که به دلیل باز بودن درب مدرسه راهنمایی شهید بهشتی تبریز وارد محوطه این آموزشگاه شده بود، پس از وارد کردن جراحاتی به دانش ‌آموزان، ‌توسط اکیپ نجات ایستگاه یک آتش‌ نشانی تبریز مهار شد.

دانش‌ آموزان زخمی بلافاصله توسط اورژانس به بیمارستانی در تبریز منتقل شده و تحت درمان قرار گرفته اند و نیروهای امدادی اعزامی نیز توانستند گاو خشمگین را به بند کشیده و به صاحبش تحویل دهند.

در این حادثه سه نفر از دانش آموزان مدرسه شهید بهشتی تبریز به نام های محمد، سجاد و معین مجروح شده اند که حال عمومی آنها مناسب اعلام شده است.