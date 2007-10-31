واحدهای صنعتی کوچک زمینه ایجاد خوشه های صنعتی را فراهم کرده اند

به گزارش خبرنگار مهر در اراک، مهندس مسعود شفیعی پیش از ظهر امروز در نخستین همایش پشتیبانی، تامین و تجهیز نظام مبادله پیمانکاری در فرهنگسرای آیینه اراک افزود: اکنون دو تا سه هزار واحد صنعتی کوچک کشور در قالب پیمانکاری فرعی با هم کار می کنند.

وی با تاکید بر اینکه وجود و توسعه پیمانکاری فرعی رقابت و تولید و صادرات را افزایش می دهد و کاهش هزینه ها را در پی دارد اضافه کرد: با این کار صنایع کوچک در لوای صنایع بزرگ مشکلات فنی و بازاریابی خود را حل می کنند.

مشاور معاون صنایع کوچک وزیر صنایع و معادن تصریح کرد: کشور در این زمینه دارای زمینه های مهارتی و پتانسیل بالایی است و مانند کشورهای عربستان، امارات دچار مشکل نیست.

وی با تاکید بر اینکه صنایع ریلی یکی از این پتانسیل ها است گفت: به جز صنایع ریلی ، در حوزه تجهیزات نفت، گاز و پتروشیمی کشور دارای توانمندیهای زیادی است و استان مرکزی نیز در این زمینه نقش کلیدی می تواند داشته باشد.

شفیعی در ادامه توسعه خدمات نرم افزاری را از برنامه های وزارت صنایع و معادن خواند و افزود: سه شهرک فناوری در استان های خراسان ، آذرباییجان شرق، غربی ایجاد شده و سه شهرک دیگر به زودی راه اندازی می شود.

وی توسعه مرکز خدمات فنی مهندسی را از دیگر برنامه های اعلام کرد و گفت: تا کنون شش مرکز ایجاد شده و تا پایان برنامه چهارم توسعه باید به 25 واحد برسد.

وی با بیان اینکه ۳۵‬درصد ارزش افزوده کشور از فعالیت صنایع کوچک و متوسط حاصل می‌شود که سهم بالایی در اشتغالزایی دارد افزود: ‪ ۵۰۶‬شهرک صنعتی مصوب و ‪ ۱۹۴‬ناحیه صنعتی در کشور وجود دارد که در۳۶۲‬شهرک واگذاری زمین صورت می‌گیرد.

در این همایش یکروزه علاوه بر کارگاههای تخصصی در زمینه زنجیره ‌تامین مواد در تولید و مبادله پیمانکاری در خصوص منبع یابی و روش های لجستیک بحث و تبادل نظر به عمل آمد.