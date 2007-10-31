ستاره بسکتبال آمریکا در آرزوی خریدن باشگاه تاتنهام

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گاردین، بازیکن 33 ساله تیم "فینیکس سانز" در راه خرید این باشگاه از حمایت حامیان متمول مالی برخوردار است .نش در گفتگو با نیویورک تایمز گفت: دوست دارم مالک یک باشگاه فوتبال باشم. با این کار می توانم پس از دورانی که از شهرتم کاسته می شود ، به آن بپردازم.

بر پایه این گزارش، نش که هوادار بلندمدت باشگاه تاتنهام است ، گفت به تنهایی قادر نیست این باشگاه را بخرد . او گفت: افتخار می کنم که هوادار باشگاه تاتنهام هستم. خیلی دوست داشتم که این باشگاه مال من بود اما 300 میلیون پوند ندارم.

نش سال گذشته از سوی مجله تایم به عنوان 100 نفر مردم تاثیرگذار جهان انتخاب شد و در دو فصل گذشته به عنوان برترین بازیکن لیگ حرفه ای آمریکا برگزیده شد.