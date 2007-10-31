مولوی سیمای متبسم اسلام است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از هند نیوز، نویت ارگین با بیان این مطلب گفت: پیام رومی عشق، استقامت و بردباری و از خود گذشتگی بود که همین ها باعث شد تا او در دنیای غرب محبوب شود و سیمای متبسم اسلام لقب بگیرد.

وی ادامه داد: درحال حاضر که دنیا به مرحله سختی ها پا می گذارد، پیام مولانا با درونمایه مذهبی اش یاری رسان زندگی مردم است.

ارگین تصریح کرد: مولوی بر اندیشه و فلسفه فیلسوفان جهان تاثیر زیادی گذاشته است. هندی ها هم خود را با اندیشه های مولوی بسیار نزدیک و همجوار احساس می کنند. تاثیر اندیشه های او در میان صوفیان هندی و شاعرانی نظیر اقبال و رایندرانات تاگور به وضوح دیده می شود.

مترجم آثار مولوی به هندی در ادامه گفت: توحید و یگانگی خدا و اتحاد بشر، اساس فلسفه مولوی است که خلا آن در دنیای امروز که تکنولوژی و مادی گرایی بر آن حاکم شده، بیشتر احساس می شود.