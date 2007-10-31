  1. هنر
  2. سایر
۹ آبان ۱۳۸۶، ۱۴:۵۱

مترجم آمریکایی آثار مولانا :

مولوی سیمای متبسم اسلام است

مولوی سیمای متبسم اسلام است

پروفسور "نویت ارگین" استاد دانشگاههای آمریکا در سمینار دو روزه مولوی که در هند برگزار شد، مولانا جلال الدین را سیمای متبسم اسلام توصیف کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از هند نیوز، نویت ارگین با بیان این مطلب گفت: پیام رومی عشق، استقامت و بردباری و از خود گذشتگی بود که همین ها باعث شد تا او در دنیای غرب محبوب شود و سیمای متبسم اسلام لقب بگیرد.

وی ادامه داد: درحال حاضر که دنیا به مرحله سختی ها پا می گذارد، پیام مولانا با درونمایه مذهبی اش یاری رسان زندگی مردم است.

ارگین تصریح کرد: مولوی بر اندیشه و فلسفه فیلسوفان جهان تاثیر زیادی گذاشته است. هندی ها هم خود را با اندیشه های مولوی بسیار نزدیک و همجوار احساس می کنند. تاثیر اندیشه های او در میان صوفیان هندی و شاعرانی نظیر اقبال و رایندرانات تاگور به وضوح دیده می شود.

مترجم آثار مولوی به هندی در ادامه گفت: توحید و یگانگی خدا و اتحاد بشر، اساس فلسفه مولوی است که خلا آن در دنیای امروز که تکنولوژی و مادی گرایی بر آن حاکم شده، بیشتر احساس می شود.

کد مطلب 578426

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه