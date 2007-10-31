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۹ آبان ۱۳۸۶، ۱۴:۵۳

گزارش تصویری / گفتگو اعضای هیئت دولت با خبرنگاران -2

گزارش تصویری / گفتگو اعضای هیئت دولت با خبرنگاران -2

جمعی از اعضای کابینه پیش از ظهر امروز پس از پایان جلسه هیئت دولت در جمع خبرنگاران حضور یافتند و به سوالات آنان پاسخ دادند.

رحمتی وزیر راه- مصری وزیر رفاه

 

دانش جعفری وزیر اقتصاد

اژه ای وزیر اطلاعات

جهرمی وزیر کار

سلیمانی وزیر ارتباطات

شیخ عطار قائم مقام وزیر امور خارجه

جوادی رئیس سازمان محیط زیست

عکس / سجاد صفری

کد مطلب 578430

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