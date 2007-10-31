گزارش تصویری / گفتگو اعضای هیئت دولت با خبرنگاران -2

رحمتی وزیر راه- مصری وزیر رفاه
دانش جعفری وزیر اقتصاد
اژه ای وزیر اطلاعات
جهرمی وزیر کار
سلیمانی وزیر ارتباطات
شیخ عطار قائم مقام وزیر امور خارجه
جوادی رئیس سازمان محیط زیست
عکس / سجاد صفری
جمعی از اعضای کابینه پیش از ظهر امروز پس از پایان جلسه هیئت دولت در جمع خبرنگاران حضور یافتند و به سوالات آنان پاسخ دادند.
رحمتی وزیر راه- مصری وزیر رفاه
دانش جعفری وزیر اقتصاد
اژه ای وزیر اطلاعات
جهرمی وزیر کار
سلیمانی وزیر ارتباطات
شیخ عطار قائم مقام وزیر امور خارجه
جوادی رئیس سازمان محیط زیست
عکس / سجاد صفری
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