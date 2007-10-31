258 میلیون بشکه میعانات گازی از 5 فاز پارس جنوبی صادر شده است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شرکت نفت و گاز پارس، در آخرین مرحله از صدور میعانات گازی استحصال شده از فازهای1، 2 و 3، 4 و 5 میدان گازی پارس جنوبی بیش از 164 هزار بشکه میعانات گازی از اسکله صادراتی پارس واقع در بندر عسلویه به خارج از کشور صادر شد.

با محاسبه این مرحله، از ابتدای بهره برداری از این پنج فاز تاکنون بیش از 258 هزار بشکه از این فرآورده های سود آور صادر شده است.

این گزارش حاکی است، از فازهای یک تا پنج میدان گازی پارس جنوبی بالغ بر 155 میلیارد و 684 میلیون متر مکعب گاز طبیعی تولید شده که پس از تصفیه به شبکه سراسری گاز کشور تزریق شده است.

میدان گازی پارس جنوبی با دارا بودن ذخیره عظیم گاز به میزان 14 تریلیون متر مکعب، بیش از 18 میلیارد بشکه میعانات گازی را در درون خود جای داده است.

شرکت نفت و گاز پارس وظیفه توسعه میادین گازی پارس جنوبی، پارس شمالی، گلشن و فردوسی را بر عهده دارد.