تشکل های غیر دولتی می توانند بازو و چشم بینای مدیریت شهری باشند

به گزارش خبرگزاری مهر ، دکتر معصومه ابتکار رئیس کمیته محیط زیست شورای شهر عصر روز گذشته سه شنبه هشتم آبان ماه در جریان سیزدهمین نشست کمیته که به بررسی تعامل تشکل های غیر دولتی در حوزه محیط زیست با مدیریت شهری اختصاص داشت گفت: تشکل های غیر دولتی به دلیل برخورداری از نیروهای آزاد ، فعال و به خصوص کارشناس در زمینه های مختلف می توانند به عنوان بازوی مدیریت شهری عمل کنند.

وی تصریح کرد: نقش تشکل های مردم نهاد وغیر دولتی از دو زاویه اهمیت دارند، در ابتدا ارائه مشاوره و استفاده از دیدگاه های کارشناسی تشکل های در امر سیاستگذاری بسیار مهم است.

وی افزود: مدیریت شهر می تواند علاوه بر استفاده از دیدگاه ها و نظرات این گروه ها درامر سیاستگذاری در بحث نظارت نیز از آنها کمک بخواهد .

وی یاد آور شد: یکی از مسئولیت های شورای شهر ، نظارت بر عملکرد حوزه شهری است، طبیعی است که پانزده عضو شورا به تنهایی نمی توانند درحوزه نظارت فعال باشند ، بنابراین بهره گیری از توانمندی تشکل ها یک ضرورت غیر قابل انکار است.

رئیس کمیته محیط زیست شورای اسلامی شهر تهران خاطرنشان کرد: علاقمندیم که تشکل های غیر دولتی همواره نظرات کارشناسی خود را به مدیران و سیاستگذاران مدیریت شهری ارائه دهند چرا که تشکل ها می توانند چشم بینای شورا و مدیریت شهری باشند.

وی در بخش دیگر اظهاراتش یاد آور شد: درخواست های بسیاری مبنی بر واگذاری برخی پروژه های کوچک شهری از سوی تشکل های غیر دولتی ارائه شده است.

ابتکار گفت: بر همین اساس به دنبال ایجاد راه کارهای مناسب جهت بهره مندی از توان تشکل های غیر دولتی در حوزه مدیریت شهری هستیم .