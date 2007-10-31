  1. استانها
  2. مرکزی
۹ آبان ۱۳۸۶، ۲۰:۰۰

استاندار مرکزی :

وزیر صنایع به حوزه صنایع سنگین استان مرکزی بی توجه است

وزیر صنایع به حوزه صنایع سنگین استان مرکزی بی توجه است

اراک - خبرگزاری مهر: عبدالله سهرابی با انتقاد از بی توجهی وزیر صنایع و معادن به حوزه صنایع سنگین استان مرکزی گفت: برابر تاکید معاون اجرایی رئیس جمهور، وزیر صنایع باید برای حل مشکلات استان مرکزی ماهانه به این استان سفر می کرد که طی دو سال گذشته چنین سفری انجام نشد.

به گزارش خبرنگار مهر در اراک، عبدالله سهرابی ظهر امروز در اولین همایش لجستیک، پشتیبانی، تامین و تجهیز نظام مبادله پیمانکاری در فرهنگسرای آیینه افزود: اگر به دنبال رفع بیماری های حوزه صنعت هستیم باید آن را خوب بشناسیم در غیر این صورت مشکلات قابل درمان نیست و بخشی از مسائل ما ناشی از این موضوع است.

وی با انتقاد از بی توجهی وزیر صنایع و معدان به حوزه صنایع سنگین استان مرکزی افزود : برابر تاکید معاون اجرایی رئیس جمهور، وزیر صنایع باید ماهانه به استان مرکزی و حل مشکلات آن سفر می کرد که طی دو سال گذشته چنین فرصتی برای استان ایجاد نشد.

سهرابی حل برخی مشکلات استان را با حمایت وزارت صنایع و معادن و وزیر قابل حل دانست و خاطرنشان کرد : با این وجود تولید، صنعت و اشتغال مهمترین دغدغه دولت و دولتمردان است.

وی تصریح کرد: شناخت و توجه به مشکلات زنجیره تولید وتلاش برای بهبود برنامه‌ای و هدفمند آن ضروری است.

سهرابی عنوان کرد: درحال حاضر حمایت ازصنعتگران حلقه‌های مفقوده‌ای را دارد که باید با شناسایی این بیماریها در صنعت با برنامه‌ریزی برای ساماندهی آنها حرکت کرد.

وی ادامه داد: مدیریت لجستیک فصل نوینی در سهولت تولید، افزایش ارزش افزوده، مهندسی هزینه‌ها، برنامه‌ریزی برای تدارک و امکان اجرای مدیریت استراتژیک در طول زنجیره تامین است.

وی در ادامه از آماده بودن هزار و 200 میلیارد تومان طرح زودبازده برای دریافت تسهیلات خبر داد و گفت: طی سال جاری بیش از دو هزار مجوز صنعتی صادر شد و اکنون 200 طرح بزرگ صنعتی در حال اجرا است.

سهرابی استان مرکزی را رتبه نخست تنوع صنعتی، دومین استان دارای صنایع مادر و چهارمین قطب صنعتی کشور خواند و افزود : در این استان بیش از دو هزار واحد بزرگ و کوچک فعال است.

وی صادرات شش ماه اول سال را دو هزار و 490 میلیارد تومان اعلام و خاطرنشان کرد: در استان مرکزی 18 شهرک صنعتی دولتی وجود دارد، 14 شهرک استان فعال است و علاوه بر 10 قطب صنعتی، 11 ناحیه صنعتی و سه شهرک خصوصی فعال است.

اولین همایش لجستیک ، زنجیره تامین و مبادله پیمانکاری با حضور تولیدکنندگان ، صنعت گران و مسولین استان مرکزی و کشور در فرهنگسرای اراک برپاست و در حال ادامه است.

کد مطلب 578449

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها