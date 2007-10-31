وزیر صنایع به حوزه صنایع سنگین استان مرکزی بی توجه است

به گزارش خبرنگار مهر در اراک، عبدالله سهرابی ظهر امروز در اولین همایش لجستیک، پشتیبانی، تامین و تجهیز نظام مبادله پیمانکاری در فرهنگسرای آیینه افزود: اگر به دنبال رفع بیماری های حوزه صنعت هستیم باید آن را خوب بشناسیم در غیر این صورت مشکلات قابل درمان نیست و بخشی از مسائل ما ناشی از این موضوع است.

وی با انتقاد از بی توجهی وزیر صنایع و معدان به حوزه صنایع سنگین استان مرکزی افزود : برابر تاکید معاون اجرایی رئیس جمهور، وزیر صنایع باید ماهانه به استان مرکزی و حل مشکلات آن سفر می کرد که طی دو سال گذشته چنین فرصتی برای استان ایجاد نشد.

سهرابی حل برخی مشکلات استان را با حمایت وزارت صنایع و معادن و وزیر قابل حل دانست و خاطرنشان کرد : با این وجود تولید، صنعت و اشتغال مهمترین دغدغه دولت و دولتمردان است.

وی تصریح کرد: شناخت و توجه به مشکلات زنجیره تولید وتلاش برای بهبود برنامه‌ای و هدفمند آن ضروری است.

سهرابی عنوان کرد: درحال حاضر حمایت ازصنعتگران حلقه‌های مفقوده‌ای را دارد که باید با شناسایی این بیماریها در صنعت با برنامه‌ریزی برای ساماندهی آنها حرکت کرد.

وی ادامه داد: مدیریت لجستیک فصل نوینی در سهولت تولید، افزایش ارزش افزوده، مهندسی هزینه‌ها، برنامه‌ریزی برای تدارک و امکان اجرای مدیریت استراتژیک در طول زنجیره تامین است.

وی در ادامه از آماده بودن هزار و 200 میلیارد تومان طرح زودبازده برای دریافت تسهیلات خبر داد و گفت: طی سال جاری بیش از دو هزار مجوز صنعتی صادر شد و اکنون 200 طرح بزرگ صنعتی در حال اجرا است.

سهرابی استان مرکزی را رتبه نخست تنوع صنعتی، دومین استان دارای صنایع مادر و چهارمین قطب صنعتی کشور خواند و افزود : در این استان بیش از دو هزار واحد بزرگ و کوچک فعال است.

وی صادرات شش ماه اول سال را دو هزار و 490 میلیارد تومان اعلام و خاطرنشان کرد: در استان مرکزی 18 شهرک صنعتی دولتی وجود دارد، 14 شهرک استان فعال است و علاوه بر 10 قطب صنعتی، 11 ناحیه صنعتی و سه شهرک خصوصی فعال است.

اولین همایش لجستیک ، زنجیره تامین و مبادله پیمانکاری با حضور تولیدکنندگان ، صنعت گران و مسولین استان مرکزی و کشور در فرهنگسرای اراک برپاست و در حال ادامه است.