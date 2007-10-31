به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه الوطن عربستان، اکمل الدین احسان اوغلو دبیر کل سازمان کنفرانس اسلامی در نخستین همایش " گردشگری در جهان اسلام" که عصر دیروز سه‌شنبه 8 آبان ماه در عربستان آغاز شد، با اشاره به اینکه کشورهای بیگانه در زمینه گردشگری، ارائه تاریخ، فرهنگ، اماکن تفریحی بسیار فعال عمل کرده‌اند، گفت: کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی دارای میراث غنی فرهنگی، تاریخی، جغرافیایی و طبیعی هستند.

احسان اوغلو با اشاره به اینکه باید از بخشهای مختلف گردشگری در این کشورها بهره مند شد، افزود: کشورهای اسلامی در سطح مطلوبی نرسیده‌اند که با توجه به شرایط حساسی که دارند باید صنعت گردشگری در میان آنها فعال شده و با ارائه تدابیری خاص به سطح مطلوب برسد.

نایف بن عبدالعزیز رئیس شورای اداره عالی گردشگری عربستان نیز در این همایش به نقش گردشگری در کشورهای اسلامی در شرایط فعلی اشاره و تصریح کرد: کشورهای اسلامی دارای میراث ارزشی بسیار عمیق و غنی هستند که در ارائه و معرفی تمدن و فرهنگ آنها نقش بسزایی بر عهده دارد.

شرکت‌کنندگان طی این همایش به اهمیت بسیار گردشگری در کشورهای اسلامی تأکید کرده و تکامل آن را بر اساس تعالیم ارزشها و عقاید اسلامی مورد توجه قرار دادند و یاد آور شدند: کشورهای اسلامی دارای دستاوردهای روحی، تمدنی، تاریخ، فرهنگی و جغرافیایی بسیار هستند که در شرایط کنونی در ساماندهی وضعیت اقتصادی آنها کمک فراوانی می کند و منجر به معرفی کشورهای اسلامی می شود.

آنها وجود امکانات فرهنگی، طبیعی و میراثی کشورهای اسلامی را عاملی برای تقریب مسلمانان و ملتهای دیگر خوانده و افزودند: فعال سازی گردشگری در ارائه اسلام واقعی، ایجاد تسامح و همکاری میان کشورهای اسلامی سهم بسزایی خواهد داشت.

شرکت کنندگان گردشگری را پل ارتباطی و اطلاعاتی فرهنگ، تمدن، ریشه و تاریخ مسلمانان توصیف کردند.

نخستین همایش دو روزه "گردشگری در جهان اسلام" با هدف بررسی فعالیتها و تجارب کشورهای اسلامی چون ایران در زمینه گردشگری و جذب گردشگر، از 8 آبان ماه در عربستان برگزار می‌شود.

هدف از برگزاری این همایش جذب گردشگر و ارتقای صنعت گردشگری اسلامی در راستای معرفی هر چه بیشتر جاذبه‌های اسلامی معرفی شده است تا به واسطه آن راههای ارتقای گردشگری در کشورهای اسلامی و تأثیر گردشگری اسلامی در جهان بررسی شوند.