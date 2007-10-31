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۹ آبان ۱۳۸۶، ۱۶:۵۵

احسان اوغلو:

زمینه‌های فعال‌سازی گردشگری باید در کشورهای اسلامی فراهم شوند

زمینه‌های فعال‌سازی گردشگری باید در کشورهای اسلامی فراهم شوند

دبیر کل سازمان کنفرانس اسلامی دیروز در نخستین همایش " گردشگری در جهان اسلام" در عربستان گفت: کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی دارای میراث فرهنگی، تاریخی، جغرافیایی و طبیعی غنی هستند که با ارائه تدابیری خاص باید از تمامی امکانات آنها بهره‌مند شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه الوطن عربستان،  اکمل الدین احسان اوغلو دبیر کل سازمان کنفرانس اسلامی در نخستین همایش " گردشگری در جهان اسلام" که عصر دیروز سه‌شنبه 8 آبان ماه در عربستان آغاز شد، با اشاره به اینکه کشورهای بیگانه در زمینه گردشگری، ارائه تاریخ، فرهنگ، اماکن تفریحی بسیار فعال عمل کرده‌اند، گفت: کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی دارای میراث غنی فرهنگی، تاریخی، جغرافیایی و طبیعی هستند.

احسان اوغلو با اشاره به اینکه باید از بخشهای مختلف گردشگری در این کشورها بهره مند شد، افزود: کشورهای اسلامی در سطح مطلوبی نرسیده‌اند که با توجه به شرایط حساسی که دارند باید صنعت گردشگری در میان آنها فعال شده و با ارائه تدابیری خاص به  سطح مطلوب برسد.

نایف بن عبدالعزیز رئیس شورای اداره عالی گردشگری عربستان نیز در این همایش به نقش گردشگری در کشورهای اسلامی در شرایط فعلی اشاره و تصریح کرد: کشورهای اسلامی دارای میراث ارزشی بسیار عمیق و غنی هستند که در ارائه و معرفی تمدن و فرهنگ آنها نقش بسزایی بر عهده دارد.

شرکت‌کنندگان طی این همایش به اهمیت بسیار گردشگری در کشورهای اسلامی تأکید کرده و تکامل آن را بر اساس تعالیم ارزشها و عقاید اسلامی مورد توجه قرار دادند و یاد آور شدند: کشورهای اسلامی دارای دستاوردهای روحی، تمدنی، تاریخ، فرهنگی و جغرافیایی بسیار هستند که در شرایط کنونی در ساماندهی وضعیت اقتصادی آنها کمک فراوانی می کند و منجر به معرفی کشورهای اسلامی می شود. 

آنها وجود امکانات فرهنگی، طبیعی و میراثی کشورهای اسلامی را عاملی برای تقریب مسلمانان و ملتهای دیگر خوانده و افزودند: فعال سازی گردشگری در ارائه اسلام واقعی، ایجاد تسامح و همکاری میان کشورهای اسلامی سهم بسزایی خواهد داشت. 

شرکت کنندگان گردشگری را پل ارتباطی و اطلاعاتی فرهنگ، تمدن، ریشه و تاریخ مسلمانان توصیف کردند.

نخستین همایش دو روزه "گردشگری در جهان اسلام" با هدف بررسی فعالیتها و تجارب کشورهای اسلامی چون ایران در زمینه گردشگری و جذب گردشگر، از 8 آبان ماه در عربستان برگزار می‌شود.

هدف از برگزاری این همایش جذب گردشگر و ارتقای صنعت گردشگری اسلامی در راستای معرفی هر چه بیشتر جاذبه‌های اسلامی معرفی شده است تا به واسطه آن راههای ارتقای گردشگری در کشورهای اسلامی و تأثیر گردشگری اسلامی در جهان بررسی شوند.

کد مطلب 578470

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