آغاز نصب شیشه های یک تنی بدنه برج میلاد

به گزارش خبرگزاری مهر، مهندس میرصادقی با اعلام این خبر افزود: عملیات سوراخ کاری بدنه برج میلاد برای نصب نمای شیشه ای این برج از دوم مهرماه آغاز شده و پس از ایجاد 680 سوراخ در بدنه بتنی برج میلاد از امروز عملیات نصب سازه نگهد دارنده نمای شیشه ای آغاز می شود و از ابتدای هفته آتی شاهد شیشه های نصب شده در بدنه برج خواهیم بود.

وی در ادامه افزود: ابعاد هر جام از شیشه های بدنه میلاد 420 در 240، وزن آن معادل 980 کیلوگرم و مطابق با برترین استانداردهای روز دنیا، قطر هر کدام از این شیشه ها 30 میلی متر است.

میر صادقی تصریح کرد: تکنولوژی ساخت این شیشه ها در دنیا بی نظیر است و طبق قرارداد از این نوع شیشه ها فقط در برج میلاد استفاده خواهد شد و اجازه استفاده آن در هیچ ساختمان دیگری وجود ندارد.

مدیر عامل شرکت یادمان سازه مجری پروژه برج میلاد در خصوص خاصیت شیشه های به کار گرفته شده در نمای برج خاطرنشان کرد: شیشه های مورد استفاده در نمای برج دارای رنگ منحصر به فردی است که متناسب با تابش نور تغییر رنگ می دهد و با بالاترین تکنولوژی های روز دنیا و تحت لیسانس یک شرکت معتبر آلمانی در داخل تولید شده است.

وی در ادامه اظهار داشت: دانش ساخت این شیشه ها از یک شرکت معتبر آلمانی به داخل کشور وارد شده و یک شرکت تولید شیشه داخل کشور هم به منظور ساخت این شیشه ها به دستگاههای روز دنیا مجهز شده است. بنابراین در صورت بروز هرگونه مشکل امکان جایگزینی شیشه ها وجود دارد.

میر صادقی تاکید کرد: در ساخت این نوع شیشه ها از بالاترین تکنولوژی های روز دنیا استفاده شده و دارای مقاومتی بالا و بی نظیر در مقابل زلزله است.

وی با اشاره به شیوه نصب نمای شیشه ای بدنه برج میلاد افزود: برای نصب نمای شیشه ای بدنه برج میلاد یک سکوی بالابر 33 در 33 متر تعبیه شده که بر روی بدنه برج حرکت می کند و با توانایی حمل 4 تن بار، کار نصب و حمل شیشه های نما را بر عهده دارد.

مدیر عامل شرکت یادمان سازه در پایان در خصوص زمان اتمام نصب نمای شیشه ای برج میلاد تصریح کرد: پیش از این قرار بود کار اجرای نمای شیشه ای برج میلاد 18 ماه به طول بیانجامد اما طبق خواسته ما و با توجه به ضرورت اتمام پروژه تا قبل از دهه مبارک فجر، کار نمای شیشه ای برج در کمتر از 4 ماه و با بالاترین درجه ایمنی صورت خواهد گرفت.