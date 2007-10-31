ایمان و تکلیف محوری رمز پیروزی ایران در دفاع مقدس بود

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار سرلشکر محمد علی جعفری در مراسم صبحگاه مشترک پاسداران و بسیجیان استان قم در لشکر 17 علی ابن ابیطالب(ع) ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای این لشکر گفت: عزت و اقتدار امروز جمهوری اسلامی ایران مرهون پایداری، ایستادگی، حماسه سازی و مجاهدت های ملت ایران در طول قریب سه دهه پس از پیروزی انقلاب اسلامی است.

وی با اشاره به الگوگیری ملت های مسلمان و آزادیخواه جهان از مقاومت فرزندان ایران اسلامی خاطرنشان کرد: ملت های مسلمان و مبارزه در کشورهای مختلف مسیری را می پیمایند که ملت شجاع و قهرمان ایران تجربه کرده و نتایج خوبی از آن گرفته است.

فرمانده کل سپاه با اعلام این مطلب که مسئولان کشور به طور یکپارچه اهداف و آرمان های امام (ره) و شهدای انقلاب اسلامی را دنبال می کنند، افزود: تمام ملت ها و کشورهایی که امروز اتحاد و انسجام اسلامی را دنبال می کنند در پیروزی های ملت ایران در عرصه های مختلف شریک هستند.

سردار جعفری با بی اثر دانستن تحریم اقصادی دشمنان علیه جمهوری اسلامی ایران تصریح کرد: قدرت های استکباری بسیاری از دولت های مخالف خود را با تحریم ها و تشدید فشارهای اقتصادی از پا در می آورند، اما علیرغم اینکه این حربه از نخستین سالهای پیروزی انقلاب اسلامی علیه ملت و کشور ایران بکار گرفتند، اما با وجود دولت ها و ملت های حق گرا نتوانستند نتیجه ای حاصل کنند.

وی افزود: دشمنان نه تنها با تحریم اقتصادی بلکه با تهاجم نظامی و سپس با شبیخون فرهنگی بر باورها و اعتقادات ما تاختند، اما از این حرکت ها نیز نتیجه ای نگرفتند.

فرمانده کل سپاه با تاکید بر شناخت دقیق و صحیح مولفه های قدرت سپاه گفت: ما پاسداران باید با ایمان، معنویت و حفظ روحیه انقلابی در کنار تجهیز به سلاح و امکان دفاع دفاعی، آماده دفاع همه جانبه از انقلاب اسلامی و ملت و کشور باشیم.