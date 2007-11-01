سخنگوی فدرال حزب سبز اتریش نسبت اسلام و تروریسم را تقبیح کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری کویت، الکساندر ون در بلن اظهار داشت: این امر با منافع تمام مردم اتریش سازگار است که 400 هزار مسلمانی که در این کشور زندگی می کنند در نتیجه اقدامات عده ای افراط گرا مورد اتهام واقع نشوند.

وی گفت: حزب سبز اتریش سومین حزب بزرگ کشور حمایت خود را از جامعه اسلامی در بسیاری از گردهمایی ها ابراز کرده است.

این سیاستمدار اتریشی ابتکار عمل هینز فیشر رئیس جمهور اتریش را برای دیدار با نمایندگان جامعه اسلامی در اتریش مورد تجلیل قرار داد و آن را نمونه ترویج همزیستی بین دینی و فرهنگی دانست.

مسلمانان اتریشی حدود نیم میلیون از جمعیت هشت میلیونی این کشور را تشکیل داده و اسلام براساس "قانون اسلام" که توسط امپراطور فرانس ژوزف در سال 1912 تصویب شد در این کشور به رسمیت شناخته شده و پس از مسیحت کاتولیک دومین دین اتریش محسوب می‌شود.

