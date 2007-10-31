به گزارش خبرنگار مهر، برازش در این باره گفت : "در عصری به سر می بریم که رسانه‌ها بیش از هر پدیده دیگری انسان را به خود مشغول ساخته‌اند. در این میان تلویزیون به دلیل ایجاد ارتباط وسیع با مخاطب تاثیرگذاری بیشتری دارد. از این رو می‌توان به تلویزیون نقش فعال‌تر و گسترده‌تر در زمینه‌های فرهنگی و اجتماعی سپرد. بررسی گونه‌های مختلف برنامه‌سازی در تلویزیون نشان می‌دهد، یکی از بهترین شیوه‌های جذب مخاطب و تاثیر بیشتر در او در ساختارهای نمایشی است."

وی در ادامه افزود: "برنامه‌های نمایشی تلویزیون برای همه گروه‌های سنی به دلیل ایجاد همذات‌پنداری و درگیر کردن بیننده با ماجراها و حوادث، جان و روح او را تسخیر می‌کند. از دیدگاه ما، فناوری و دست آوردهای بزرگ بشر در زمینه علوم، با همه ارزش‌های پیدا و پنهان آن، یک نیمه وجودی انسان را به دست فراموشی سپرده و آن فقدان معنویت و جایگاه ارزشمند آن در هیاهوها و هزارتوهای زندگی مادی است."

برازش خاطر نشان ساخت: "صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران در بیانیه ماموریت خود در افق 10 ساله، تعمیق و ارتقای معرفت و ایمان روشن بینانه و اخلاق فاضله و رفتار دینی خالصانه آحاد جامعه را مورد توجه جدی قرار داده و حاکمیت این ارزش‌ها را در تمامی سیاست‌گذاری‌ها، برنامه ریزی‌ها و تولیدات هدف گیری کرده است. بنابراین ما باید بکوشیم سمت و سوی برنامه‌های نمایشی تلویزیون را در جهت نیازهای فطری انسان که همان ایجاد آرامش در پرتو جهان بینی معنوی است، هدایت کنیم."

مدیر شبکه یک اشاره کرد: "آرامش حقیقی که آرمان همیشگی انسان از آغاز تاکنون بوده و هست جز در سایه باور معنوی به دست نمی‌آید. پیام‌های معنوی به دلیل سازگاری آن با روح انسان، خواستاران بسیاری داشته و دارد. با این حال برای رسیدن به این جایگاه روشن، نیازمند ابزارهای کارآمدی هستیم که بدون تردید منظور ما تنها قالب‌ها و کیفیت هنری برنامه‌های نمایشی نیست، بلکه در این مقام ملاحظه محتوا و نرم افزار برنامه‌های نمایشی مورد نظر است."

وی با اشاره به گام‌هایی که باید برای تولید و عرضه برنامه‌های تاثیرگذار معنوی پیموده شود، گفت: "گام اول، برنامه‌های نمایشی معنوی تلویزیون در آغاز نیازمند تعریف انسان معنوی است. شاه بیت و بن مایه معنویت درایمان است. ایمان یکی از مهم‌ترین مفاهیم دینی و فرهنگی ماست که در کتاب آسمانی قرآن صدها بارها به آن اشاره شده است. گام دوم زیبایی‌شناسی برنامه‌های نمایشی معنوی است که نکته‌ای با اهمیت و دقیق است."

برازش ادامه داد: "گام سوم رسانه‌ها و مناسبت‌های زمانی است. در کشور ما به دلیل باورهای عمیق معنوی مردم، مناسبت‌های طلایی فراوان وجود دارد. یکی از مهم‌ترین مناسبت‌های مذهبی در ایران ماه رمضان است. در این ماه جان و روح مردم ما تشنه دریافت پیام‌های معنوی است. بدین ترتیب این مناسبت، فرصتی طلایی را برای برنامه سازان و تولیدکنندگان برنامه های نمایشی به وجود آورده است."

مدیر شبکه یک سیما با اشاره به چهار شبکه ملی و استانی گفت: "هر یک از شبکه ها با نگاهی خاص، دست به تولید نمایش تلویزیونی با درون مایه معنوی زدند. اقبال عمومی بیش از 85 درصد مردم به دیدن این برنامه‌ها و رضایتمندی 90 درصد آنها گواه این ادعا است. اینک یک پرسش مطرح است که برای ساخت مجموعه‌های موفق نمایشی با درون مایه معنویت به دور از هر گونه سطحی‌گرایی و همچنین گسترش ایمان روشن بینانه، در میان مخاطبان چه راهی پیش روی ماست؟ پاسخ این است که راهی دشوار، اما پیمودنی." وی صحبت‌های خود را با شعری از مولانا به پایان رساند.