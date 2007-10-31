مخالفت اعضای سازمان ملل با تحریم یکجانبه آمریکا علیه کوبا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری ها، شب گذشته پیش نویس قطعنامه پیشنهادی کوبا در خصوص رد تحریمهای اقتصادی یکجانبه آمریکا علیه این کشور به رای گیری گذاشته شد که با 184 رای مثبت در برابر 4 رای منفی و یک رای ممتنع به تصویب رسید.

در این نشست آمریکا، رژیم اسرائیل، جزایر مارشال و پالائو با تصویب قطعنامه مخالفت کرده و میکرونزی نیز به آن رای ممتنع داد.



وزیر امور خارجه کوبا در سخنرانی خود پیش از رای گیری ضمن تشریح ابعاد اقتصادی، فرهنگی و انسانی تحریمهای آمریکا علیه کشورش از دهه 1960 میلادی تاکنون، این اقدامات را غیرانسانی و با هدف اعمال فشار بر مردم کوبا توصیف کرد .

نامبرده درخاتمه با اشاره به اظهارات فیدل کاسترو خاطر نشان کرد، مردم کوبا در عزم خود برای ایستادگی در برابر این گونه فشارها همچنان راسخ بوده و هیچ گاه تسلیم این گونه فشارها نخواهند شد.

نماینده آمریکا نیز در واکنش به مواضع گسترده کشورها علیه سیاستهای یک جانبه کشورش، با دوجانبه خواندن موضوع تحریمهای اعمال شده علیه کوبا، موضوع قطعنامه پیشنهادی را خارج از صلاحیت مجمع عمومی سازمان ملل خوانده و از نمایندگان کشورها خواست از رای دادن به این قطعنامه خودداری کنند.

کشورها و گروههای منطقه ای در بیانیه های خود این تحریمها را غیرانسانی و مغایر با مقررات حقوق بین الملل بویژه منشور ملل متحد و اصل عدم دخالت در امور داخلی کشورها خوانده و از آمریکا خواستند از ادامه این گونه تدابیر و اعمال فرامرزی قوانین خویش خودداری ورزد.

همچنین بر اساس گزارش دفتر نمایندگی ایران در سازمان ملل، در این نشست "مهدی دانش یزدی" معاون حقوقی نمایندگی ایران طی بیانیه ای اقدامات یکجانبه آمریکا را مغایر با روح همکاری، همبستگی و مناسبات دوستانه میان کشورها خوانده و خاطر نشان کرد، تصویب این قطعنامه نشانه اعتراض جدی جامعه بین المللی علیه اعمال تحریمهای اقتصادی یکجانبه بطور کلی و اجرای تحریمهای مالی، تجاری و اقتصادی آمریکا علیه کوباست.