پیشنهادات مسکو جایگزینی برای طرح موشکی آمریکاست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اینترفکس، "میخائیل کامینین" سخنگوی وزارت خارجه روسیه گفت که متاسفانه آمریکا به این مسئله توجهی نمی کند که پیشنهاد همکاری موشکی روسیه، یک مسیر جایگزین برای طرح های آمریکا در اروپاست در حالی که واشنگتن همچنان بر آن است تا از آن به عنوان طرحی مکمل یاد کند.

آمریکا در ماه ژانویه سال جاری (2007) به لهستان و جمهوری چک پیشنهاد داد تا یک سامانه دفاع ضد موشکی شامل 10موشک رهگیر در لهستان و یک سیستم راداری در خاک جمهوری چک مستقر کند.

آمریکا هدف از استقرار این سامانه را مقابله با تهدید کشورهایی همچون ایران اعلام کرده، اما روسیه ضمن رد توجیهات آمریکا در این باره، بر این نکته تاکید دارد که تهران فاقد چنان توان موشکی است که بتواند منافع واشنگتن را هدف قراردهد، لذا به باور کرملین هدف استقرار چنین سامانه ای از سوی آمریکا در اروپای شرقی، کنترل و تسلط بر سیستم های موشکی روسیه است.

ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه که رادار گاباله در آذربایجان در اختیار این کشور قرار دارد، 17 خرداد در نشست هشت کشور صنعتی ( G8 ) در هایلیگندام آلمان برای انصراف آمریکا از استقرار سامانه دفاع موشکی در جمهوری چک و لهستان که مسکو آن را تهدیدی علیه خود می دهند، به "جرج بوش" رئیس جمهوری آمریکا پیشنهاد داد که برای حل مشکل دفاع ضد موشکی به طور مشترک از ایستگاه راداری گاباله آذربایجان که در اجاره روسیه است، استفاده کنند.

همچنین روسیه در مرحله ای دیگر تاسیس یک سامانه موشکی در داخل خاک روسیه را به آمریکا پیشنهاد داده است.

از دیگر سو کاخ سفید نیز اعلام کرده است که به کرملین پیشنهاد داده است تا در سپر موشکی ایالات متحده در اروپا مشارکت داشته باشد، اما مسکو تاکنون دریافت درخواستی رسمی در این باره را منکر شده است.

کامینین ضمن شکایت از اینکه گفتگوها با لهستان و جمهوری چک پیرامون استقرار سامانه دفاع موشکی به تعلیق در نیامده، یادآور شد که بر عکس تدابیری بیشتر برای تسریع استقرار این سامانه در حال انجام است.

این سخنگو تصریح کرد که نتیجه گیری آمریکا مبنی بر اینکه ایران یک دشمن است بر اساس یک منطق متعصبانه ای می باشد.