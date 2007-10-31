45 هزار تبعه غیر مجاز در استان تهران جمع آوری شدند

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، سردار رضا زارعی ظهر امروز در نشست مطبوعاتی اظهار داشت: در سال جاری هشت هزار و 500 کیلوگرم انواع مواد مخدر در استان تهران کشف و ضبط شده است که این میزان نسبت به مدت مشابه سال قبل دو برابر شده است و در این راستا 15 هزار و 867 معتاد و قاچاقچی مواد مخدر دستگیر شده اند که 273 نفر از آنها اتباع غیر ایرانی بوده اند.

وی افزود: با دستگیر این قاچاقچیان 14 قبضه صلاح کشف و 204 دستگاه خودرو و موتورسیکلت توقیف شد.

این مسئول همچنین از تذکر و ارشاد 122 هزار و 592 نفر در این منطقه خبر داد و خاطرنشان کرد: دو هزار و 564 نفر نیز به مراجع قضایی معرفی شدند.

زارعی در ادامه یادآور شد: 263 نفر در سال جاری از مراکز فساد دستگیر شدند و بیش از 130 هزار بطر لیتر مشروبات الکلی کشف و ضبط شد.

وی میزان وقوع سرقت در سال جاری را شش هزار و 565 فقره عنوان کرد و عنوان کرد: 84 درصد این سرقت ها تا کنون کشف شده است.

فرمانده انتظامی استان تهران با اشاره به دستگیری 9 نفر از اعضای یک باند جعل سند در شهرستان اسلام شهر ادامه داد: از ابتدای سال جاری تا کنون 436 فقره جعل اسناد در این استان کشف شده است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 10 درصد رشد داشته است.

وی در این خصوص تصریح کرد: اعضای این باند با اخذ هفتصد میلیون ریال از متقاضیان گواهی پایان خدمت را جعل می کردند و تا کنون 56 فقره مدرک جعلی کشف شده و 68 نفر نیز در این رابطه شناسایی شدند.