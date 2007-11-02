به گزارش خبرگزاری مهر، نظر به اینکه رشته فلسفه رسانه در آینده نزدیک در مقطع کارشناسی ارشد در دانشکده صدا و سیما راه‌اندازی خواهد شد، این دانشکده در صدد است با برگزاری کارگاه آموزشی آشنایی با فلسفه رسانه صاحبنظران، فعالان و علاقمندان این حوزه تحقیقاتی را گردهم آورد.

در این کارگاه تلاش خواهد شد در حد امکان به تبیین چارچوب های کلی مباحث این دانش و نیز ضرورت توجه به آن بپردازد.

همچنین پیش بینی شده با تکیه بر بخشی از فعالیتهای پژوهشی صورت گرفته مباحث منتخبی از مجموع موضوعات این رشته ارائه گردند.