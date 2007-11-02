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۱۱ آبان ۱۳۸۶، ۱۱:۴۲

نخستین کارگاه "آشنایی با فلسفه رسانه" برگزار می‌شود

نخستین کارگاه آموزشی آشنایی با فلسفه رسانه دوشنبه 26 آذر ماه در دانشکده صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، نظر به اینکه رشته فلسفه رسانه در آینده نزدیک در مقطع کارشناسی ارشد در دانشکده صدا و سیما راه‌اندازی خواهد شد، این دانشکده در صدد است با برگزاری کارگاه آموزشی آشنایی با فلسفه رسانه صاحبنظران، فعالان و علاقمندان این حوزه تحقیقاتی را گردهم آورد.

در این کارگاه تلاش خواهد شد در حد امکان به تبیین چارچوب های کلی مباحث این دانش و نیز ضرورت توجه به آن بپردازد.

همچنین پیش بینی شده با تکیه بر بخشی از فعالیتهای پژوهشی صورت گرفته مباحث منتخبی از مجموع موضوعات این رشته ارائه گردند.

کد مطلب 578537

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