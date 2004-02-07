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۱۸ بهمن ۱۳۸۲، ۲۰:۰۷

درپي اختلافات داخلي

300 نفر از اعضاي جنبش فتح استعفا كردند

شبكه خبري الجزيره دقايقي پيش از استعفاي دستكم 300 نفر از اعضاي جنبش فتح در فلسطين خبر داد .

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از اين شبكه خبري، سيصد نفر ازاعضاي جنبش فتح به طوردسته جمعي استعفاي خود را تسليم كردند.
بنابراين گزارش، دليل استعفاي اعضاي جنبش فتح اعتراض به وضعيت كنوني، وجود بحران كنوني و اختلاف نظر دربرخي مسائل اعلام شده است؛ اما مسئولان ارشد جنبش فتح از اعضاي مستعفي خواستند علي رغم فشارهاي موجود از تصميم خود براي استعفا صرف نظر كنند .

کد مطلب 57855

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