300 نفر از اعضاي جنبش فتح استعفا كردند

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از اين شبكه خبري، سيصد نفر ازاعضاي جنبش فتح به طوردسته جمعي استعفاي خود را تسليم كردند.

بنابراين گزارش، دليل استعفاي اعضاي جنبش فتح اعتراض به وضعيت كنوني، وجود بحران كنوني و اختلاف نظر دربرخي مسائل اعلام شده است؛ اما مسئولان ارشد جنبش فتح از اعضاي مستعفي خواستند علي رغم فشارهاي موجود از تصميم خود براي استعفا صرف نظر كنند .