دانشجوی ابهری دستگاه ساخت یخ خشک را اختراع کرد

علیرضا مقدم یکی از مخترعان این دستگاه درباره این اختراع به خبرنگار مهر گفت: این دستگاه یخ خشک متراکم دارای کاربری فراوان در صنایع نظامی، پزشکی، صنعت نفت و پالایشگاه است.
وی با اشاره به کاربردهای آن در صنعت افزود: می توان از آن در جرم گیری، صنایع غذایی، صنایع پلاستیک، صنعت نقاشی، آلومینیوم، بارور کردن ابرها، تولید لایه اوزن در حد آزمایشگاهی، صنعت ریختگری، خودروسازی، نظامی، پزشکی، تفکیک میکروب ها و سلولهای زنده، تفکیک مواد فرار و پتروشیمی و پلیمر استفاده کرد.
مخترع دستگاه یخ خشک با اشاره به این که ساخت این دستگاه یک میلون تومان هزینه داشته است افزود: طراحی و ساخت این دستگاه شش ماه طول کشیده است.
مقدم یادآور شد: دستگاه های مشابه خارجی می توانند فقط در روز 100 کیلو یخ تولید کند اما این دستگاه ظرفیت تولید یک تن یخ خشک را در روز دارد.
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