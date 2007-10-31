بخش درمان در سازمان تامین اجتماعی آیینه خدمت رسانی به مردم است

به گزارش خبرگزاری مهر، مهندس حسینعلی ضیایی رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل سازمان تأمین اجتماعی ، سخنان فوق را در جمع مدیران درمان تامین اجتماعی سراسر کشور که در سالن همایش های این سازمان گرد هم آمده بودند ذکر کرد و افزود: یکی از توفیق های هر سازمانی داشتن امکانات مطلوب است و امکانات این سازمان نیز به بیمه شدگان و پرداخت های حق بیمه آنان وصل شده است. بنابراین باید برای افزایش تعداد بیمه شدگان و جلب رضایت آنان تمام سعی و تلاش مان را بکار ببندیم.

وی تصریح کرد: یک نفر بیمه شده تا زمان بازنشستگی بیشترین خدماتی که از سازمان تامین اجتماعی دریافت می کند مربوط به بخش درمان است و تا بخش درمان این سازمان نباشد آنها نمی دانند که از چه خدماتی در تامین اجتماعی بهره مند هستند . بنابراین ، بخش درمان تامین اجتماعی مانند آیینه، خدمات این سازمان را نشان می دهد.

مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی در بخش دیگری از سخنان خود از اجرای طرح جدید این سازمان تحت عنوان بازاریابی بیمه اختیاری برای شناسایی و پوشش بیمه ای افراد شاغل فاقد کارفرمای مشخص خبر داد و گفت: با توجه به هدف افزایش شمار بیمه شدگان اصلی این سازمان به 10 میلیون نفر تا پایان برنامه چهارم توسعه، در این برنامه سعی می شود کارکنان سازمان تامین اجتماعی به صورت بازاریاب، سراغ صاحبان مشاغل و افراد بدون کارفرما بروند تا آنان را تحت پوشش تامین اجتماعی قرار دهند.

وی متوسط بیمه پردازی افراد به سازمان تامین اجتماعی را بین 16 تا 19 سال و متوسط دریافت مستمری بازنشستگی از این سازمان را 31 سال اعلام کرد.

ضیایی خاطرنشان کرد: طبق آمارهای موجود از میان 12 بیمارستان سطح درجه یک عالی در کشور، 8 بیمارستان متعلق به سازمان تامین اجتماعی است که این نشان دهنده عملکرد مثبت بخش درمان این سازمان و توجه این بخش به ارتقاء کیفیت و جلب رضایت بیمه شدگان است.

بر اساس این گزارش در ابتدای این گردهمایی دکتر شیروان دارایی معاون درمان سازمان تامین اجتماعی نیز در سخنانی هدف از برگزاری این نشست ها را شناخت مشکلات و کاستی های درمان تامین اجتماعی و یافتن راهکارهای مناسب برای ارتقاء بیشتر کیفیت مراکز درمانی این سازمان دانست.

وی پیگیری طرح ارتقای کیفیت بخش سرپایی و بالا بردن شاخص هایی چون (متوسط اقامت بیمار، ضریب اشغال تخت، بررسی جراحی های انجام گرفته در مراکز درمانی و ... را موضوع های اصلی برگزاری این نشست برشمرد.

دارایی اظهار داشت: سیاست درمان سازمان تامین اجتماعی باید هم در تولید و هم در خرید هدفمند باشد و بالا بردن کیفیت ارائه خدمات درمانی به مردم در سرلوحه کارها قرار گیرد.