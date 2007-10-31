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۹ آبان ۱۳۸۶، ۱۷:۰۷

طرح مطالعات اتصال راه آهن ایران به کشورهای حاشیه دریای خزر اجرایی شد

ساری - خبرگزاری مهر: مدیرکل راه ‌آهن شمال گفت: مطالعات اتصال راه ‌آهن ایران از مبدا گرگان به کشورهای حاشیه دریای خزر از جمله طرح ‌های مطالعاتی مهم در حال انجام است.

به گزارش خبرنگار مهر، فرهاد ظهور پرواز عصر چهارشنبه در جمع خبرنگاران در ساری  افزود: اجرای این طرح همانند یک کمربند تمام حاشیه خزر را در برمی‌ گیرد.

وی یادآور شد: طرح مطالعاتی اتصال راه ریلی گرگان - مشهد از مصوبات هیئت دولت در سفر به خراسان شمالی نیز از سوی وزارت راه و ترابری در دست اقدام است.

این مسئول با اشاره به طرح تغییر مسیر خط آهن از حریم شهرهای قائمشهر و ساری اظهار داشت: این موضوع از طریق دفتر فنی و امور طرح ‌های شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور در دست بررسی و انتخاب مشاور است.

مدیرکل راه ‌آهن شمال خاطرنشان ‌کرد: پس از امکان سنجی و جانمایی، احداث چهار تقاطع غیر هم ‌سطح در شهرستان ‌های بهشهر، ساری، قائمشهر و پل‌ سفید در دست بررسی است که با ارائه نظرات کارشناسی نسبت به احداث آن اقدام خواهد شد.

ظهور پرواز حوزه استحفاظی راه ‌آهن شمال را بیش از ‪ ۴۲۰‬کیلومتر خط اصلی و حدود ‪۹۱‬ کیلومتر خط فرعی از گرگان در استان گلستان تا گرمسار در استان سمنان اعلام کرد و عنوان کرد: راه ‌آهن شمال با داشتن ‪ ۲۵‬ایستگاه و موقعیت خاص جغرافیایی از وضعیت خاصی برخوردار است.

کد مطلب 578580

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