طرح مطالعات اتصال راه آهن ایران به کشورهای حاشیه دریای خزر اجرایی شد

به گزارش خبرنگار مهر، فرهاد ظهور پرواز عصر چهارشنبه در جمع خبرنگاران در ساری افزود: اجرای این طرح همانند یک کمربند تمام حاشیه خزر را در برمی‌ گیرد.

وی یادآور شد: طرح مطالعاتی اتصال راه ریلی گرگان - مشهد از مصوبات هیئت دولت در سفر به خراسان شمالی نیز از سوی وزارت راه و ترابری در دست اقدام است.

این مسئول با اشاره به طرح تغییر مسیر خط آهن از حریم شهرهای قائمشهر و ساری اظهار داشت: این موضوع از طریق دفتر فنی و امور طرح ‌های شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور در دست بررسی و انتخاب مشاور است.

مدیرکل راه ‌آهن شمال خاطرنشان ‌کرد: پس از امکان سنجی و جانمایی، احداث چهار تقاطع غیر هم ‌سطح در شهرستان ‌های بهشهر، ساری، قائمشهر و پل‌ سفید در دست بررسی است که با ارائه نظرات کارشناسی نسبت به احداث آن اقدام خواهد شد.

ظهور پرواز حوزه استحفاظی راه ‌آهن شمال را بیش از ‪ ۴۲۰‬کیلومتر خط اصلی و حدود ‪۹۱‬ کیلومتر خط فرعی از گرگان در استان گلستان تا گرمسار در استان سمنان اعلام کرد و عنوان کرد: راه ‌آهن شمال با داشتن ‪ ۲۵‬ایستگاه و موقعیت خاص جغرافیایی از وضعیت خاصی برخوردار است.