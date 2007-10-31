طرح مطالعات اتصال راه آهن ایران به کشورهای حاشیه دریای خزر اجرایی شد

به گزارش خبرنگار مهر، فرهاد ظهور پرواز عصر چهارشنبه در جمع خبرنگاران در ساری افزود: اجرای این طرح همانند یک کمربند تمام حاشیه خزر را در برمی گیرد.
وی یادآور شد: طرح مطالعاتی اتصال راه ریلی گرگان - مشهد از مصوبات هیئت دولت در سفر به خراسان شمالی نیز از سوی وزارت راه و ترابری در دست اقدام است.
این مسئول با اشاره به طرح تغییر مسیر خط آهن از حریم شهرهای قائمشهر و ساری اظهار داشت: این موضوع از طریق دفتر فنی و امور طرح های شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور در دست بررسی و انتخاب مشاور است.
مدیرکل راه آهن شمال خاطرنشان کرد: پس از امکان سنجی و جانمایی، احداث چهار تقاطع غیر هم سطح در شهرستان های بهشهر، ساری، قائمشهر و پل سفید در دست بررسی است که با ارائه نظرات کارشناسی نسبت به احداث آن اقدام خواهد شد.
ظهور پرواز حوزه استحفاظی راه آهن شمال را بیش از ۴۲۰کیلومتر خط اصلی و حدود ۹۱ کیلومتر خط فرعی از گرگان در استان گلستان تا گرمسار در استان سمنان اعلام کرد و عنوان کرد: راه آهن شمال با داشتن ۲۵ایستگاه و موقعیت خاص جغرافیایی از وضعیت خاصی برخوردار است.
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