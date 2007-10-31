دیوان عالی کشور قلب تپنده جامعه اسلامی است

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر غلامحسین الهام وزیر دادگستری در جلسه قضات دیوان عالی کشور که با هدف همدلی و تعامل بیشتر سه شنبه شب برگزار شد، اظهار داشت: جهد علمی و جهاد به مفهوم واقعی آن در سرلوحه کاری قضات دیوان عالی کشور جمع شده و آنها لحظه ای از تلاش و مباحثه و کنکاش غفلت نمی ورزند.

وی قضات دیوان عالی کشور را به مثابه قلب در بدن انسان تشبیه کرد و گفت: در صورت فقدان قلب، خون عدالت در جامعه گردش نخواهد داشت.

وزیر دادگستری علم و جهاد را به عنوان دو فضیلت قاضی برشمرد و گفت: به منظور تحقق عدالت در جامعه اسلامی، ضرورت وجود این دو خصیصه در قضاوت اجتناب ناپذیر است.

این گزارش حاکی است در این جلسه آیت الله مفید رئیس دیوان عالی کشور ، حضور وزیر دادگستری را در این مراسم گویای توجه ویژه وی به اهمیت سال اتحاد ملی و انسجام اسلامی ملهم از نامگذاری مقام معظم رهبری دانست.

رئیس دیوان عالی کشور در ادامه اظهار داشت: هیچ جامعه ای بدون وجود دادگستری مصلح و با نظام، قوام نخواهد داشت.

آیت الله مفید با اشاره به شعار اصلی دولت نهم که عدالت محوری است، گفت دولت با هدف عملی ساختن شعار محوری خود باید از قوه قضائیه حمایت کند. همان گونه که این قوه هم باید دولت را در تحقق اهدافش یاری دهد.

شایان ذکر است ،‌ در این جلسه قضات دیوان عالی کشور دیدگاهها و مسائل خود را با وزیر دادگستری در میان گذاشتند.