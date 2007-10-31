طلای علیرضایی و مقام چهارم تیمی / جابجایی سه رکورد ملی

به گزارش خبرنگارمهر، عصر امروز و در دومین روز مسابقات شنای بازیهای داخل سالن آسیا در ماکائو ، تیم 4 در 100 متر آزاد ایران با ثبت زمان 69/25/3 دقیقه به مقام چهارم این رقابتها دست یافت.

تیم 4 در 100 متر آزاد ایران پس از آنکه صبح امروز با ثبت زمان 70/26/3 دقیقه موفق شد رکورد ملی کشور را به میزان 9 ثانیه و 94 صدم ثانیه کاهش دهد ، بعدازظهر امروز برای دومین بار رکورد ملی این رشته را به میزان یک ثانیه و یک صدم ثانیه کاهش داد .

همچنین امین نوشادی اولین شناگر ایران در استارت 4 در 100 متر تیمی ، موفق شد رکورد 100 متر آزاد کشور را به میزان 21 صدم ثانیه کاهش دهد و با ثبت زمان 63/512 حد نصاب جدیدی را به نام خود ثبت کرد . (رکورد پیشین این رشته متعلق به محمد بیداریان با زمان 84/51 ثانیه در اردیبهشت 86 بود) .

سومین روز از مسابقات شنای بازیهای داخل سالن آسیا صبح فردا در استخر مجموعه المپیک ماکائو پیگیری می شود و شناگران کشورمان در 4 رشته 50 متر پروانه ، 200 متر آزاد ، 100 متر کرال پشت و 4 در 50 متر آزاد تیمی به مصاف حریفان آسیایی خود خواهند رفت.