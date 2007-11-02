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۱۱ آبان ۱۳۸۶، ۱۱:۴۶

معلمان نمونه در شبکه یک معرفی می‌شوند

معلمان نمونه کشور در برنامه‌ای با عنوان "زنگ سوم" در شبکه یک معرفی خواهند شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، این برنامه که در قالبی ترکیبی نمایشی در گروه کودک و نوجوان شبکه اول سیما تهیه می‌شود، سعی دارد با استفاده از حضور معلمان نمونه کشور و گفتگو با آنان توصیه‌ها، شیوه‌ها و تکنیک‌های متداول برای افزایش مهارت‌ها و یادگیری دانش آموزان را به مخاطبان خود ارائه کند. پخش وله و گزارش‌های مختلف در کنار بخش نمایش‌های کوتاه که با موضوع تعامل میان معلمان و دانش آموزان ساخته می‌شود، از بخش‌های دیگر برنامه "زنگ سوم" است.

این برنامه را عیسی بذری دریاسری در 52 قسمت 10 دقیقه‌ای تهیه می‌کند و در حال حاضر 50 درصد از کار و بخش مربوط به گفتگو با معلمان نمونه کشور به پایان رسیده است. کارگردانی این برنامه به عهده رضا حیدری و بهرام جبارلو شبستری است و حمید سعیدخانی و رضا دانشور تصویربرداری آن را انجام می‌دهند. برنامه "زنگ سوم" به زودی از برنامه کودک و نوجوان شبکه اول سیما پخش می‌شود.

کد مطلب 578590

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