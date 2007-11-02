به گزارش خبرگزاری مهر، این برنامه که در قالبی ترکیبی نمایشی در گروه کودک و نوجوان شبکه اول سیما تهیه میشود، سعی دارد با استفاده از حضور معلمان نمونه کشور و گفتگو با آنان توصیهها، شیوهها و تکنیکهای متداول برای افزایش مهارتها و یادگیری دانش آموزان را به مخاطبان خود ارائه کند. پخش وله و گزارشهای مختلف در کنار بخش نمایشهای کوتاه که با موضوع تعامل میان معلمان و دانش آموزان ساخته میشود، از بخشهای دیگر برنامه "زنگ سوم" است.
این برنامه را عیسی بذری دریاسری در 52 قسمت 10 دقیقهای تهیه میکند و در حال حاضر 50 درصد از کار و بخش مربوط به گفتگو با معلمان نمونه کشور به پایان رسیده است. کارگردانی این برنامه به عهده رضا حیدری و بهرام جبارلو شبستری است و حمید سعیدخانی و رضا دانشور تصویربرداری آن را انجام میدهند. برنامه "زنگ سوم" به زودی از برنامه کودک و نوجوان شبکه اول سیما پخش میشود.
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