ارزش هر رسانه به آرشیو آن است

به گزارش خبرنگار مهر، شهرام بلوریان مدیر آرشیو و کتابخانههای صدا و سیما در کمیته آرشیو گفت: "منابع آرشیو هر کشور گنجینه آن است که باید به صورت صحیح و علمی نگهداری شود تا در مواقع لازم قابل استخراج باشد. اولین آرشیو تصویری سازمان صدا و سیما سال 1965 شکل گرفت که بخشی از آن خارجی و بخشی دیگر داخلی است."
وی ادامه داد: "اکنون سازمان 15 آرشیو شنیداری و دیداری در تهران و 33 آرشیو در مراکز دارد که قدیمیترین منابع آرشیو مربوط به 100 سال گذشته است. آرشیو مرکزی سازمان شامل برنامههایی است که جنبه علمی در زمینههای فرهنگی سیاسی و اجتماعی دارد. آرشیو مراکز علاوه بر برنامههای بومی شامل برنامههای اجتماعی و فرهنگی است که تاکید به همگرایی ملی دارد."
مدیر آرشیو و کتابخانههای صدا و سیما خاطر نشان ساخت: "آرشیو تصویری صدا و سیما به فیلم ویدئو تقسیم میشود که به 20 زبان دنیا برنامه در آن است. آرشیو نگاتیو 35 میلیمتری هشت هزار و 829 ساعت، آرشیو نگاتیو 16 میلیمتری 14 هزار و 250 ساعت، فیلم های ریورسال چهار هزار و 500 ساعت، فیلم پوزیتیو 16 میلیمتری 48 هزار و 792 ساعت، فیلم پوزیتیو 35 میلیمتری 20 هزار و 422 ساعت است."
بلوریان افزود: "در بخش نوارهای ویدئو دو اینچ 32 هزار و 400 ساعت، در بخش نوارهای ویدئو یک اینچ 27 هزار و 500 ساعت، نوار یوماتیک 35 هزار ساعت، بالغ بر 350 هزار ساعت نوار بتاکم، پنج هزار ساعت دی وی کم، کینسکوب هم هشت هزار و 500 ساعت بوده است."
وی خاطر نشان ساخت: "مهمترین موضوع برنامههای آرشیو، برنامههای مستند است که این مستند شامل درام، معماری، آثار باستانی، آداب و رسوم ملل مختلف، ادبیات و فرهنگ تمدن ایران، فرهنگ اسلامی، هنر، مردم شناسی، دفاع ملی و همچنین منابعی از دورههای مختلف سیاسی و اجتماعی ایران از 100 سال پیش تا الان است. ما در آینده سعی داریم آرشیو خود را متمرکز کنیم تا بتوانیم بیشتر سرویس دهیم. علاوه بر آن در حال حرکت به سوی آرشیو دیجیتال هستیم."
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