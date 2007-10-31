دو دستگی هواداران استقلال / شعارهای موافقان و مخالفان حجازی

به گزارش خبرنگارمهر، تیم فوتبال استقلال در شرایطی که 2 برصفر از پیکان پیش بود در نهایت 3 بر2 بازی را به این تیم واگذار کرد تا فشار انتقادات از ناصر حجازی بیشتر از گذشته شود.

در این بین هواداران استقلال حاضر در ورزشگاه آزادی که از شکست این تیم ناراحت بودند به دو دسته تقسیم شده بودند که عده ای موافق ابقای حجازی در استقلال بودند و عده ای نیز خواستار برکناری وی بودند. دو دستگی هواداران استقلال در دقایق پایانی با شعارهای متناقضی که علیه و یا در حمایت حجازی سر می دادند رنگ و بوی خاصی گرفت که منجر به برخی درگیریهای فیزیکی نیز شد.

برخلاف انتظار مخالفان ناصر حجازی، هیچ تماشاگری در این دیدار امیر قلعه نویی را تشویق نکرد و تنها به انتقاد یا حمایت از حجازی پرداختند.