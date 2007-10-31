  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۹ آبان ۱۳۸۶، ۱۸:۲۳

در حاشیه دیدار استقلال-پیکان؛

دو دستگی هواداران استقلال / شعارهای موافقان و مخالفان حجازی

دو دستگی هواداران استقلال / شعارهای موافقان و مخالفان حجازی

چهارمین شکست فصل جاری تیم فوتبال استقلال در حالی عصر امروز برابر پیکان رقم خورد که بین هواداران این تیم نیز دو دستگی بوجود آمده بود.

به گزارش خبرنگارمهر، تیم فوتبال استقلال در شرایطی که 2 برصفر از پیکان پیش بود در نهایت 3 بر2 بازی را به این تیم واگذار کرد تا فشار انتقادات از ناصر حجازی بیشتر از گذشته شود.

در این بین هواداران استقلال حاضر در ورزشگاه آزادی که از شکست این تیم ناراحت بودند به دو دسته تقسیم شده بودند که عده ای موافق ابقای حجازی در استقلال بودند و عده ای نیز خواستار برکناری وی بودند. دو دستگی هواداران استقلال در دقایق پایانی با شعارهای متناقضی که علیه و یا در حمایت حجازی سر می دادند رنگ و بوی خاصی گرفت که منجر به برخی درگیریهای فیزیکی نیز شد.

برخلاف انتظار مخالفان ناصر حجازی، هیچ تماشاگری در این دیدار امیر قلعه نویی را تشویق نکرد و تنها به انتقاد یا حمایت از حجازی پرداختند.

کد مطلب 578637

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها