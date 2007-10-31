نخست وزیران ترکیه و ایتالیا هفته آینده باهم دیدار می کنند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، دفتر نخست وزیری ترکیه روز چهارشنبه در بیانیه ای اعلام کرد: اردوغان در روزهای شش تا هشت نوامبر از ایتالیا دیدار به عمل خواهد آورد.

این بیانیه می افزاید: اردوغان پس از گفتگو با جرج بوش رئیس جمهوری آمریکا در کاخ سفید در روز پنج نوامبر، به ایتالیا خواهد رفت.

نخست وزیر ترکیه قصد دارد درباره مسئله حزب "پ.ک.ک" با بوش به بحث و تبادل نظر بپردازد.

این درحالی است که اردوغان روز گذشته با اعلام اینکه اقدامات شدید ترکیه علیه پ.ک.ک در چند روز گذشته غیر قابل اجتناب بود، از آمریکا خواست فشارهای خود را برای سرکوبی پ. ک.ک بیشتر کند.

پارلمان ترکیه روز 25 مهر با 526 رای موافق در مقابل 19 رای مخالف با طرح دولت برای عملیات نظامی در شمال عراق در صورتی که اقتضا کند، موافقت کرد.

در پی موافقت پارلمان ترکیه با حمله نظامی به شمال عراق با هدف مقابله با شورشیان کرد این منطقه، شخصیتهای سیاسی عراق رایزنیهای گسترده ای را با مقامهای ترکیه برای جلوگیری از این اقدام آغاز کرده اند.