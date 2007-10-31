رضایتمندی مردم هدف اصلی ماست / برنامه ریزی های سال 87 براساس 2 اصل منطقه و ناحیه محوری انجام می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر عیسی شریفی که از بامداد امروز به همراه مهندس یعقوبی مشاور شهردار تهران در منطقه 21 شهرداری حاضر شده بود پس از بازدید میدانی از سطح منطقه در جلسه شورای معاونان این منطقه حضور یافت و با بیان مطالب فوق افزود: نگاه مدیریتی ما باید فرآیند محور باشد و هیچ اقدامی بدون برنامه و انجام نگیرد به طوری که برنامه های سالانه ، 5 ساله و 20 ساله تا حد بسیار زیادی می تواند ما را در انجام کارها و رسیدن به هدف یاری کند.

وی در ادامه با تاکید بر لزوم توجه به بحث منطقه محوری به عنوان یکی از تدابیر مورد تاکید شهردار تهران ، گفت : لازم است برنامه ریزی ها و بودجه بندی سال 87 بر اساس دو اصل منطقه محوری و ناحیه محوری انجام شود و اگر در برنامه و بودجه سال آینده به این موضوع توجه نشود در کار با مشکل مواجه خواهیم شد.

به گفته شریفی نواحی باید بتوانند پاسخگوی مردم در تمام امور باشند و در این راستا یکی از برنامه های اصلی شهرداری تهران درسه ماهه آخر امسال و سال آینده واگذاری یکسری از وظایف و اختیارات مناطق به نواحی است.

وی با بیان اینکه در سال گذشته و امسال اقدامات خوبی در زمینه هماهنگی با شورایاری ها صورت گرفته گفت: یکی از بسترهای ارتباط مناطق با مردم شورایاری ها هستند که ما باید با کمک آنها مشکلات مردم در محلات راشناسایی و نسبت به رفع آنان اقدام کنیم تا مردم به طور ملموس تر فعالیت ها را در سطح محلات و شهر خود ببینند.

معاون امور مناطق شهرداری تهران با تاکید بر اینکه باید مشتری مدار باشیم ، گفت: مشتری های ما دو دسته اند یکی کارمندان و کارگران و پرسنل هستند که باید ابتدا رضایت آنان را جلب کنیم سپس مشتریان خارجی که شهروندان تهرانی هستند.از این رو توجه به بحث رفاهی ، معیشتی و فرهنگی پرسنل باید در دستور کار قرار گیرد.

وی در ادامه فعالیت های انجام شده از سوی شهرداری منطقه 21 را مثبت ارزیابی کرد و گفت: این منطقه در مجموع اقدامات خود در شش ماهه نخست امسال پیشرفت 67 درصد داشته است و نسبت به سه ماهه نخست که 29 درصد پیشرفت داشتند جهش خوبی را انجام داده است.

به گفته شریفی منطقه 21 در شش ماهه نخست امسال در حوزه های اجتماعی و فرهنگی ، خدمات شهری ، فنی و عمرانی و حمل و نقل و ترافیک به ترتیب پیشرفت 57 درصدی ، 72 درصدی ، 70 درصدی و 58 درصدی داشته است.

معاون امور مناطق شهرداری تهران تعیین تکلیف ادامه پروژه بزرگراه همت و رسالت را خواستار شد و گفت: ساماندهی بزرگراه آزادگان از سوی منطقه 21 انجام شود این در حالی است که برای اجرای رمپ و لوپ تقاطع غیر همسطح آزادگان مبلغ 300 میلیون از محل تبصره 9 بودجه 86 اختصاص یافته که هر چه سریع تر به اتمام برسد.

وی گفت: طرح های اصلاح هندسی مورد نیاز منطقه در ابعاد محلی و منطقه ای در سال 87 توجه ویژه شود و معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری یک گروه کاری را ظرف یک هفته آینده به منطقه 21 اعزام کند تا مسایل ایمنی در این حوزه هم مورد رسیدگی قرار گیرد.

شریفی در پایان اختصاص زمین از سوی شهرداری منطقه 21 برای احداث 2 ایستگاه آتش نشانی ، افتتاح میدان میوه و تره بار ، تشکیل ستاد درآمد منطقه و ... را از شهردار و معاونان منطقه 21 خواستار شد.

شایان ذکر است در جلسه صبح امروز که حضور مهندس یعقوبی مشاور شهردار تهران هم در ان شرکت داشت مصوبات منشور عملیاتی ابلاغ شده به منطقه21 ، نحوه اقدام تدابیر ابلاغی شهردار تهران به منطقه و برنامه های اجرایی طرح جهادی 137 مورد پیگیری و بحث قرار گرفت.