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۱ خرداد ۱۴۰۲، ۸:۵۶

کنعانی:

تعرضات اسرائیل به قدس شریف تغییری در واقعیت آن ایجاد نخواهد کرد

تعرضات اسرائیل به قدس شریف تغییری در واقعیت آن ایجاد نخواهد کرد

سخنگوی وزارت امور خارجه گفت: تعرضات پی در پی اشغالگران صهیونیست نسبت به قدس شریف و مقدسات اسلامی آن، تغییری در واقعیت و وضعیت تاریخی آن ایجاد نخواهد کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، ناصر کنعانی سخنگوی وزارت امور خارجه، هتک حرمت مجدد مسجد الاقصی توسط عضو افراطی کابینه رژیم آپارتاید صهیونیستی را محکوم کرد.

سخنگوی وزارت امور خارجه افزود: این گونه اقدامات جسارت آمیز و تحریک کننده، وجه دیگری از جنایات گسترده و مستمر رژیم آپارتاید صهیونیستی علیه ملت فلسطین و مقدسات دینی و اسلامی این سرزمین است و مستلزم واکنش مؤثر، فوری و بازدارنده از سوی جهان اسلام و جامعه جهانی است.

کنعانی تاکید کرد: قدس شریف پایتخت یکپارچه و ابدی فلسطین بوده و باقی خواهد ماند و تعرضات پی در پی اشغالگران صهیونیست نسبت به این شهر و مقدسات اسلامی آن، تغییری در واقعیت و وضعیت تاریخی آن ایجاد نخواهد کرد.

کد مطلب 5786942
نفیسه عبدالهی

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